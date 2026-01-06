Accueil » CES 2026 : Dreame dévoile son premier écosystème complet pour la maison connectée

Jusqu’ici identifié comme un spécialiste redoutablement efficace du nettoyage intelligent, Dreame s’apprête à franchir un cap stratégique. À l’occasion du CES 2026, la marque signe son retour avec la plus grande présence de son histoire et dévoile, pour la première fois, un écosystème domotique global pensé pour la maison connectée dans son ensemble.

Dreame ne veut plus seulement nettoyer, mais orchestrer la maison

Présente au CES 2026, Dreame Technology entend marquer les esprits avec ce qu’elle appelle son premier Whole-Home Smart Ecosystem. Une évolution majeure pour une entreprise jusqu’ici centrée sur les aspirateurs robots et solutions de nettoyage intelligentes.

La promesse est claire : faire passer les tâches domestiques au second plan grâce à des systèmes connectés capables de fonctionner de manière autonome, coordonnée et quasi invisible, afin de soutenir un quotidien plus fluide et structuré.

Cette nouvelle vision s’inscrit dans le thème de marque « All Dreams in One Dreame », qui servira de fil conducteur à l’ensemble des annonces du salon.

Un écosystème présenté pour la première fois comme un tout

Le CES 2026 sera la première occasion pour Dreame de présenter ses produits non plus comme des catégories indépendantes, mais comme les briques d’un même environnement intelligent, couvrant :

l’entretien de la maison,

les équipements domestiques connectés,

et les appareils de soin personnel.

Une approche clairement inspirée des géants de la tech grand public, mais encore rare chez les spécialistes du smart cleaning.

Nouveautés produits : Dreame élargit son terrain de jeu

X60 Series : une nouvelle référence pour le nettoyage robotisé

Côté cœur de métier, Dreame dévoilera la série Dreame X60. Cette nouvelle gamme d’aspirateurs robots se distingue par un châssis ultra-fin de 7,95 cm, et une technologie de reinforcement smart learning, destinée à améliorer la navigation et l’adaptation aux environnements complexes.

Dreame positionne la série X60 comme un nouveau standard interne, symbolisant la maturité atteinte par ses solutions de nettoyage.

De nouveaux appareils pour la maison connectée

Maisn la véritable rupture se situe ailleurs. Dreame annonce son expansion vers de nouvelles catégories d’électroménager intelligent, avec notamment :

le lancement international du Dreame D-Wind Series, un climatiseur à intégration en angle,

un réfrigérateur à eau pétillante instantanée, pensé pour introduire des fonctions connectées dans la cuisine et le salon.

Ces produits traduisent l’ambition de Dreame : ne plus être cantonné au sol, mais investir l’air, l’eau et l’ensemble de l’espace de vie.

AirStyle Pro HI : le soin personnel entre dans l’écosystème

Dreame profitera également du CES pour dévoiler le AirStyle Pro HI, un appareil 2-en-1 dédié au séchage et au coiffage. Cette nouvelle version bénéficie d’un module principal amélioré, d’un ensemble d’accessoires élargi, et vise clairement un usage professionnel à domicile, à la croisée du bien-être et de la tech.

Une présence CES inédite sur deux sites majeurs

Pour accompagner cette montée en puissance, Dreame déploiera pour la première fois un dispositif CES à double localisation : Las Vegas Convention Center (Central Hall) et au Venetian Expo. Le lancement officiel de l’écosystème aura lieu ce mardi 6 janvier sur le stand principal.

Avec ce virage stratégique, Dreame ne cherche plus seulement à être performant sur un segment, mais à changer de catégorie. En adoptant une logique d’écosystème, la marque s’expose à de nouveaux défis — interopérabilité, expérience utilisateur, cohérence logicielle — mais aussi à une opportunité majeure : devenir un acteur structurant de la maison connectée.

Si l’intégration tient ses promesses, Dreame pourrait rapidement s’imposer comme l’un des rares constructeurs capables de relier nettoyage, confort domestique et soin personnel dans une vision unifiée.

Au CES 2026, Dreame ne vient donc pas seulement présenter des produits. Elle vient revendiquer une place durable dans le futur du smart living.