iPhone Air 2 : Apple corrigerait enfin les deux plus grands défauts du premier modèle

Avec son design ultra-fin, le premier iPhone Air avait fait sensation… sans pour autant rencontrer le succès commercial espéré. En cause : une autonomie jugée trop juste et l’absence d’un vrai module photo polyvalent.

Bonne nouvelle : selon un nouveau rapport, Apple préparerait une réponse directe à ces critiques avec l’iPhone Air 2.

iPhone Air 2 : Apple à l’écoute des critiques

Soyons clairs : le premier iPhone Air était admiré, mais rarement acheté. Beaucoup d’utilisateurs appréciaient sa finesse extrême, tout en craignant de devoir vivre avec un téléphone qui peine à tenir une journée complète, et limité à un seul capteur photo, sans véritable zoom ni mode portrait avancé.

D’après les dernières informations, Apple aurait décidé de corriger ces deux points clés.

Un deuxième capteur photo pour l’Air

Premier changement majeur attendu : l’ajout d’un second appareil photo à l’arrière. Sans transformer l’iPhone Air 2 en modèle « Pro », cette évolution permettrait enfin un vrai mode portrait, une meilleure polyvalence photo, et probablement un zoom optique léger.

Un compromis bien plus acceptable pour les utilisateurs qui veulent une expérience complète sans basculer vers un modèle plus épais et plus lourd.

L’écran CoE : la clé pour une meilleure autonomie

Cependant, la nouveauté la plus intéressante concerne l’écran. Apple explorerait une technologie appelée CoE (Color on Encapsulation). Concrètement, qu’est-ce que ça change ? Les écrans classiques utilisent une couche séparée pour le tactile, tandis que le CoE intègre cette fonction directement dans la dalle OLED.

Résultat, l’iPhone Air 2 pourrait se vanter d’un écran physiquement plus fin, une meilleure transmission de la lumière, et surtout une consommation énergétique réduite.

Cette technologie serait d’abord prévue pour le futur iPhone Fold, mais son arrivée sur l’iPhone Air 2 serait un signal fort.

Pourquoi chaque millimètre compte sur l’iPhone Air ?

Sur un smartphone classique, gagner quelques dixièmes de millimètre est anecdotique. Sur un iPhone Air, c’est capital. L’intérieur du modèle actuel est déjà presque entièrement occupé par la batterie. En affinant le bloc écran, Apple pourrait augmenter légèrement la capacité de la batterie, ou conserver la même batterie, mais améliorer nettement l’autonomie grâce à l’efficacité énergétique du nouvel écran.

Pour la gamme Air, c’est crucial : le public visé privilégie la légèreté et le confort, mais personne n’accepte un smartphone qui s’éteint à 16 h.

L’iPhone Air tel qu’il aurait dû être

Avec ces évolutions, l’iPhone Air 2 ressemble enfin au produit que beaucoup attendaient dès la première génération avec un design ultra-fin sans compromis majeurs, une photo polyvalente, au niveau d’un iPhone standard, et une autonomie rassurante, sans transformer l’appareil en brique.

Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone Air 2 pourrait devenir le choix par défaut pour tous ceux qui privilégient l’esthétique, la légèreté et l’ergonomie, sans sacrifier les fondamentaux.

Apple jouerait alors parfaitement sa carte : proposer une alternative crédible aux modèles Pro, non pas par la surenchère technique, mais par l’élégance et l’équilibre.