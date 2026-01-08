Accueil » L’Oréal au CES 2026 : Le masque LED devient aussi fin et flexible qu’une seconde peau

Les masques LED à domicile, c’est souvent la même histoire : une vraie base scientifique, puis un grand dérapage « TikTok » fait de promesses floues, de couleurs gadget et de claims borderline.

Au CES 2026, L’Oréal arrive avec une proposition étonnamment simple — et, pour une fois, cohérente : un masque LED pensé comme un masque en tissu. Donc fin, flexible, et (presque) agréable à porter.

La photobiomodulation (lumière rouge + proche infrarouge) est un terrain sérieux en dermatologie. Le problème, c’est l’écosystème grand public : trop de produits volumineux, inconfortables, parfois opaques sur leurs spécifications, et une course aux « modes » (neuf couleurs, vingt programmes…) qui finit par noyer l’essentiel.

Le twist L’Oréal : un masque « seconde peau » + un patch pour les yeux

L’Oréal a présenté deux prototypes :

LED Face Mask : un masque ultra-fin en silicone, conçu pour épouser le visage comme un masque en tissu, développé avec I-Smart Developments (iSmart), spécialiste des dispositifs LED.

LED Eye Masks : des patchs de silicone ciblés pour le contour des yeux, au format plus « portable » et plus réaliste pour un usage fréquent.

Le vrai point différenciant, ce n’est pas « encore un masque LED » : c’est l’obsession de la portabilité (au sens littéral) et de l’adhérence, là où beaucoup de masques du marché ressemblent à des casques rigides.

L’Oréal met en avant des choix plus « clinique-compatible » que « showroom » :

Deux longueurs d’onde annoncées : 630 nm (rouge) et 830 nm (proche infrarouge) — la combinaison la plus classique pour viser signes de l’âge/texture/uniformité, sans marketing arc-en-ciel.

: 630 nm (rouge) et 830 nm (proche infrarouge) — la combinaison la plus classique pour viser signes de l’âge/texture/uniformité, sans marketing arc-en-ciel. Des sessions plus courtes, évoquées autour de 5 à 10 minutes selon les démonstrations et communications.

Et surtout, L’Oréal dit viser une autorisation FDA 510(k), un signal rare dans cette catégorie grand public (même si ça ne dit pas tout de l’efficacité réelle)

Ce que L’Oréal ne donne pas encore (et qui décidera du verdict) : irradiance, uniformité de diffusion, protocole exact, résultats cliniques complets, prix. Mais au moins, la marque se place sur la bonne grille de lecture.

Une bataille de crédibilité, pas de gadgets

Ce lancement ressemble à une tentative de reprendre le contrôle d’un segment devenu trop bruyant. L’Oréal ne vend pas seulement un accessoire : il vend l’idée qu’un masque LED peut redevenir un objet « normal », compatible avec une routine — et pas un rituel de science-fiction à caser trois fois par semaine.

Reste un détail clé : la temporalité. L’Oréal parle d’un horizon 2027 pour un lancement, ce qui laisse à la concurrence le temps de copier la forme… sans forcément copier la rigueur.