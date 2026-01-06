Accueil » AMD Ryzen AI 400 : Le NPU grimpe à 60 TOPS pour dominer les Copilot+ PC

Au CES 2026, AMD a levé le voile sur sa nouvelle génération de processeurs pour ordinateurs portables : la série Ryzen AI 400. Une gamme haut de gamme qui s’inscrit dans la continuité directe des Ryzen AI 300, avec une promesse claire : plus de fréquences, plus de bande passante mémoire et davantage de puissance IA, sans révolution d’architecture.

Zen 5 encore et toujours, mais affûté

Les Ryzen AI 400 reposent sur la même base que leurs prédécesseurs : architecture Zen 5/Zen 5c pour le CPU et RDNA 3.5 pour la partie graphique intégrée. Les configurations restent identiques, allant de 4 cœurs/8 threads à 12 cœurs/24 threads, mais AMD a légèrement relevé les plafonds.

Le nouveau fleuron, le Ryzen AI 9 HX 475, atteint désormais 5,2 GHz en boost, contre 5,1 GHz auparavant. Un gain modeste sur le papier, mais qui s’accompagne d’une mémoire plus rapide (jusqu’à 8 533 MT/s) et d’optimisations côté firmware et gravure.

L’IA comme axe central

Là où AMD insiste davantage, c’est sur l’IA embarquée. Tous les modèles disposent d’un NPU d’au moins 50 TOPS, et les deux références les plus haut de gamme montent respectivement à 55 et 60 TOPS. De quoi dépasser largement le seuil des 40 TOPS requis pour les fonctions Copilot+ de Windows 11, comme Recall, Cocreator ou Live Captions.

Au-delà de Windows, AMD met en avant des usages concrets : Adobe Photoshop et Lightroom, DaVinci Resolve Studio ou encore OBS Studio peuvent exploiter le NPU pour soulager CPU et GPU sur certaines tâches.

Des performances en hausse… sans coup d’éclat

AMD reste prudente sur les comparaisons directes avec la génération précédente. Lors de sa présentation, la firme a surtout opposé un Ryzen AI 9 HX 470 à Intel Core Ultra 9 288V, annonçant :

1,3× plus rapide en multitâche,

1,7× en création de contenu,

1,1× en jeu,

et 1,7× de productivité supplémentaire sur batterie (Cinebench nT).

Face aux Ryzen AI 300, le gain devrait rester progressif plutôt que spectaculaire. Mais, AMD semble miser sur une recette déjà éprouvée : un bon équilibre entre performances, autonomie et prix, là où ses puces 2024 ont fini par convaincre les constructeurs… et les utilisateurs.

Une concurrence qui s’intensifie en 2026

Les Ryzen AI 400 arriveront sur le marché au premier trimestre 2026, aussi bien dans des PC portables que dans certaines machines de bureau compactes. Ils devront alors affronter deux rivaux de taille :

les nouveaux Intel Panther Lake,

et les Qualcomm Snapdragon X2, très offensifs sur l’IA et l’efficacité énergétique.

Les grands constructeurs — Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo — préparent déjà leurs machines. Dans ce contexte, AMD ne cherche pas à réinventer la roue, mais à solidifier sa position sur un segment devenu extrêmement stratégique.

Une évolution pragmatique

Avec Ryzen AI 400, AMD joue la carte de la maturité technologique plutôt que celle de la rupture. Les changements sont subtils, presque conservateurs, mais ils arrivent à un moment clé : l’IA locale devient un critère central dans le choix d’un PC portable.

Si les Ryzen AI 300 avaient trouvé leur public, cette nouvelle génération pourrait bien consolider l’avance d’AMD — à condition que les constructeurs maîtrisent les prix dans un contexte de pénurie de mémoire. Une chose est sûre : en 2026, la bataille des PC « AI-first » ne fait que commencer.