Discord ajoute une nouvelle corde à son abonnement Nitro. La plateforme a dévoilé Nitro Rewards, un programme qui offre aux abonnés des avantages venus de marques gaming et lifestyle, sans coût supplémentaire.

Jusqu’ici, Nitro servait surtout à améliorer l’expérience Discord : personnalisation du profil, streaming HD, emojis enrichis ou envoi de fichiers jusqu’à 500 Mo. Avec Nitro Rewards, Discord cherche à rendre son abonnement plus tangible, plus utile, et surtout plus difficile à abandonner.

Xbox Game Pass comme produit d’appel

Le principal avantage au lancement est l’accès au Xbox Game Pass Starter Edition. Cette formule donne accès à plus de 50 jeux PC et Xbox, dont Fallout 4, Stardew Valley et DayZ, ainsi qu’à 10 heures de cloud gaming par mois.

C’est un choix stratégique. En intégrant Game Pass à Nitro, Discord renforce son ancrage gaming tout en permettant à Microsoft de toucher une communauté déjà très active sur PC, les serveurs communautaires et le streaming.

Des réductions sur le matériel gaming

Nitro Rewards inclut aussi des remises sur des marques comme Logitech G, SteelSeries et KontrolFreek, avec des offres pouvant aller jusqu’à 30 % selon les partenaires. Discord prévoit d’ajouter d’autres marques au fil du temps.

L’idée est claire : faire de Nitro un abonnement d’écosystème, et non plus seulement un abonnement de confort.

Un enjeu de fidélisation pour Discord

Discord reste utilisable gratuitement, et c’est l’un de ses grands atouts. Mais, cette générosité rend aussi la conversion vers Nitro plus difficile.

Avec Nitro Rewards, Discord ne bloque pas les fonctions essentielles derrière un paywall. La plateforme ajoute plutôt une couche de valeur autour de l’expérience : jeux, réductions, avantages partenaires.

C’est une approche plus subtile que celle de nombreux services premium. Discord ne force pas l’abonnement, il essaie de le rendre évident.

Discord devient une plateforme culturelle autant qu’un outil de chat

Ce lancement raconte aussi l’évolution de Discord. Né comme un outil de discussion pour joueurs, le service est devenu un hub communautaire pour créateurs, startups, groupes crypto, associations, fans et communautés locales.

La plateforme revendique aujourd’hui plus de 90 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Cette taille lui donne une nouvelle puissance commerciale, mais aussi davantage de responsabilités, notamment sur la sécurité en ligne et la protection des mineurs.

Avec Nitro Rewards, Discord cherche donc à monétiser son influence sans casser ce qui fait sa force : une expérience gratuite encore largement complète.