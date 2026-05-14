Le paradoxe est savoureux : alors que xAI tente d’imposer Grok dans la course à l’IA générative, c’est Anthropic qui va profiter de l’un des actifs les plus stratégiques de l’écosystème d’Elon Musk.

Selon le Wall Street Journal, SpaceX a conclu un accord permettant à Anthropic d’utiliser toute la capacité de calcul du data center Colossus 1, situé à Memphis, dans le Tennessee.

Claude récupère une puissance de calcul massive

L’accord donnerait à Anthropic l’accès à plus de 220 000 GPU Nvidia et à plus de 300 mégawatts de capacité de calcul. Une manne considérable à un moment où les grands laboratoires d’IA ne se battent plus seulement sur la qualité des modèles, mais aussi sur l’accès à l’électricité, aux puces et aux infrastructures.

Pour Claude, l’enjeu est immédiat : absorber la demande croissante autour des offres payantes, de l’API et de Claude Code. D’après les informations rapportées, Anthropic compte notamment utiliser cette capacité pour relever les limites d’usage de ses services développeurs et renforcer ses produits IA en production.

Une décision très pragmatique pour SpaceX

Côté SpaceX, l’opération ressemble à une décision industrielle froide : transformer une capacité disponible en revenus, alors que l’entreprise continue de structurer ses ambitions autour de l’IA et de l’infrastructure spatiale.

Le plus intéressant reste le sous-texte stratégique. Colossus 1 était naturellement associé à l’effort IA de Musk, notamment à Grok. Voir Anthropic louer l’ensemble de cette puissance place xAI dans une position inconfortable : son rival direct bénéficie désormais d’un accélérateur situé au cœur même de l’orbite Musk.

La bataille de l’IA devient une bataille d’infrastructure

Cette annonce rappelle une évidence de plus en plus brutale : dans l’IA générative, les meilleurs modèles ne suffisent plus. Il faut des data centers, des GPU, de l’énergie, des accords cloud et une capacité d’exécution industrielle.

Anthropic gagne ici du temps, exactement ce dont les laboratoires d’IA manquent le plus. SpaceX, lui, monétise un actif stratégique. Et xAI voit Claude avancer sur une voie rapide qu’il aurait sans doute préféré garder dans son propre camp.

Dans cette nouvelle phase de l’IA, les démonstrations produit font le spectacle. Mais ce sont les mégawatts qui écrivent la suite.