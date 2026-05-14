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iPhone 18 Pro : la nouvelle couleur Dark Cherry apparaît dans une fuite

iPhone 18 Pro : la nouvelle couleur Dark Cherry apparaît dans une fuite

Chaque génération d’iPhone Pro apporte son coloris signature. Après le Titane sable ou le Orange cosmique, Apple miserait cette année sur une teinte baptisée provisoirement Dark Cherry pour les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

De nouvelles photos de protections de module photo, issues d’un sous-traitant et relayées depuis Weibo, offrent désormais un aperçu plus concret des quatre finitions attendues. Et comme souvent avec Apple, le choix des couleurs en dit presque autant que la fiche technique elle-même.

Dark Cherry, Sky Blue : Apple continue de transformer l’iPhone Pro en objet de mode

Selon plusieurs fuites concordantes, les iPhone 18 Pro devraient être proposés dans les coloris suivants : Dark Gray, Dark Cherry, Silver et Sky Blue. Les images divulguées montrent ces quatre variantes à travers les anneaux de protection du bloc photo arrière.

Même s’il ne s’agit pas des véritables coques métalliques, mais de composants en verre plus brillants et réfléchissants, ces éléments donnent généralement une bonne indication des palettes finales choisies par Apple.

Le coloris Dark Cherry semble particulièrement stratégique. Apple cherche depuis plusieurs générations à créer une identité visuelle exclusive pour ses modèles Pro, avec des teintes plus sophistiquées et moins « grand public ». Cette approche rapproche de plus en plus l’iPhone haut de gamme d’un accessoire de luxe ou de mode technologique.

Le redesign de l’iPhone 17 Pro continuerait

Les fuites suggèrent également que le grand module photo introduit avec l’iPhone 17 Pro serait reconduit sur la génération suivante. Ce choix confirme une tendance claire chez Apple : transformer le bloc caméra en élément visuel central de l’appareil, presque comme une signature de puissance photographique.

L’absence persistante d’un modèle noir intrigue également. D’après plusieurs rapports, Apple ne prévoirait toujours pas de finition noire classique pour l’iPhone 18 Pro. Une décision étonnante quand on sait à quel point ce coloris reste populaire auprès des utilisateurs premium.

Certains observateurs estiment qu’Apple pourrait réserver un retour du « vrai noir » pour l’ambitieux iPhone 20 Pro attendu dans deux ans.

Apple vend désormais des identités visuelles autant que des smartphones

Au-delà de la couleur elle-même, cette fuite illustre surtout l’évolution de la stratégie Apple. Les performances progressent désormais par itérations relativement modestes d’une génération à l’autre. Résultat : le design, les matériaux et les finitions deviennent des arguments émotionnels essentiels pour renouveler l’intérêt autour de l’iPhone.

Le coloris Dark Cherry joue précisément ce rôle. Il ne s’agit pas simplement d’une nouvelle peinture, mais d’une manière pour Apple de différencier visuellement sa génération 2026 et de créer un sentiment d’exclusivité immédiat.

Reste à voir si cette teinte finale sera aussi profonde et élégante que dans certains concept renders précédents. Les composants ayant fuité montrent une nuance plus discrète que ce que beaucoup imaginaient.

Mais chez Apple, les couleurs ne sont jamais anodines : elles racontent toujours une certaine vision du produit — et parfois même une époque du design mobile.