Google vient probablement de dévoiler l’une des évolutions les plus importantes de l’histoire d’Android. Avec Gemini Intelligence, la firme ne veut plus simplement intégrer une IA dans ses appareils.

Son ambition est beaucoup plus vaste : transformer Android en un véritable système d’intelligence capable d’anticiper les besoins des utilisateurs, d’automatiser des tâches complexes et d’agir de manière proactive dans tout l’écosystème Google.

Présentée lors du Android Show : I/O Edition 2026, cette nouvelle approche marque une rupture importante dans la stratégie de Google autour de l’intelligence artificielle.

Google ne veut plus d’une IA passive

Jusqu’à présent, la majorité des assistants IA fonctionnaient principalement de manière réactive. L’utilisateur devait poser une question ou demander explicitement une action. Avec Gemini Intelligence, Google veut franchir une nouvelle étape.

L’objectif est désormais de créer une IA capable de comprendre le contexte, d’analyser ce qui se passe à l’écran, d’interagir entre plusieurs applications, d’automatiser des tâches entières et d’anticiper certaines intentions.

Google parle même d’un système capable de « prendre votre intention et la transformer en action ».

Android commence à agir pour vous

L’une des démonstrations les plus impressionnantes concerne l’automatisation multi-applications. Gemini Intelligence pourra bientôt retrouver des informations dans Gmail, ouvrir des applications, remplir des formulaires, commander des produits, organiser des réservations et effectuer certaines tâches en arrière-plan.

Google donne notamment plusieurs exemples très concrets.

Un utilisateur pourra demander à Gemini de retrouver un syllabus dans Gmail, d’identifier les livres nécessaires, puis d’ajouter automatiquement ces ouvrages dans un panier d’achat. Dans un autre scénario, Gemini peut analyser une simple liste de courses affichée dans une application de notes puis générer automatiquement un panier complet de livraison alimentaire.

Le plus important reste que l’utilisateur garde toujours le contrôle. Google insiste sur le fait que Gemini agit uniquement après validation explicite et s’arrête automatiquement une fois la tâche terminée.

Gemini Intelligence comprend aussi ce qu’il voit

Google pousse énormément l’analyse contextuelle visuelle avec Gemini Intelligence. L’IA pourra comprendre le contenu affiché à l’écran, des images, des photos, des documents et certaines interfaces d’applications. Cela ouvre la porte à des usages très avancés.

Google montre par exemple qu’il devient possible de photographier une brochure touristique, puis de demander à Gemini de retrouver automatiquement un voyage similaire sur Expedia pour un groupe précis.

L’IA transforme alors immédiatement le contexte visuel en action concrète.

Chrome devient un navigateur intelligent

Gemini Intelligence s’étend aussi à Chrome sur Android. Le navigateur gagne un assistant IA capable de résumer des articles, d’expliquer des sujets complexes, de rechercher des informations dans Gmail, d’ajouter des événements au calendrier ou encore d’enregistrer des contenus dans Google Keep.

Google introduit également « auto browse », une nouvelle fonction agentique capable d’automatiser certaines tâches répétitives directement depuis Chrome.

L’IA pourra par exemple réserver une place de parking, modifier une commande, gérer certaines réservations, et remplir des formulaires automatiquement. Cette approche rapproche énormément Android de la vision des « AI agents » actuellement poursuivie par OpenAI, Microsoft ou Anthropic.

Gboard devient capable de reformuler naturellement

Google annonce aussi une nouvelle fonction baptisée Rambler intégrée à Gboard. L’idée est simple : nous ne parlons pas toujours comme nous écrivons. Gemini Intelligence pourra désormais supprimer les hésitations, reformuler certaines phrases, restructurer les idées et gérer plusieurs langues dans une même conversation.

Google explique notamment que Rambler peut comprendre naturellement des messages mélangeant plusieurs langues simultanément. ￼

Android devient personnalisable par l’IA

Gemini Intelligence apporte aussi une nouvelle génération de widgets génératifs. Grâce à « Create My Widget », les utilisateurs pourront créer des widgets personnalisés simplement en décrivant ce qu’ils souhaitent afficher.

Google donne plusieurs exemples

un widget recettes protéinées

un tableau de bord météo très spécifique

des suivis sportifs personnalisés

des interfaces adaptées à certains usages précis

Gemini génère ensuite automatiquement l’interface correspondante.

Gemini Intelligence va bien au-delà du smartphone

Google précise également que Gemini Intelligence ne sera pas limité aux téléphones. Le système arrivera progressivement sur les montres connectées, dans Android Auto, sur les ordinateurs portables et dans les lunettes connectées prévues plus tard cette année.

L’objectif est clairement de créer un assistant IA transversal capable d’accompagner l’utilisateur dans tout son environnement numérique.

Google entre pleinement dans l’ère des agents IA

Avec Gemini Intelligence, Google montre surtout qu’il veut repositionner Android comme une plateforme IA complète plutôt qu’un simple système d’exploitation mobile.

Cette nouvelle génération d’Android cherche désormais à comprendre les intentions, automatiser des tâches complexes, réduire les frictions numériques, faire gagner du temps et agir de manière proactive.

Et si Google parvient réellement à tenir ses promesses, Gemini Intelligence pourrait devenir l’une des évolutions les plus importantes d’Android depuis l’arrivée de Google Assistant.