Xbox pourrait tenir une réponse élégante à l’un des grands dilemmes de sa prochaine génération : que faire des bibliothèques de jeux physiques quand les consoles deviennent entièrement numériques ?

Selon Windows Central, Microsoft travaillerait sur Project Positron, un programme permettant de convertir certains jeux Xbox sur disque en licences digitales.

Project Positron : une passerelle entre disque et cloud numérique

L’idée serait simple en apparence : permettre aux joueurs possédant des jeux physiques d’obtenir une version numérique équivalente. Ce programme serait notamment pensé pour les futures machines Xbox liées à Project Helix, la prochaine génération annoncée comme plus hybride, entre console et PC.

Pour Microsoft, l’enjeu est stratégique. Une Xbox sans lecteur de disque pourrait être plus cohérente avec le Game Pass, le cloud gaming et le Xbox Play Anywhere, mais elle risquerait aussi de frustrer les joueurs attachés à leurs collections physiques.

Le vrai défi : éviter les doubles licences

La grande question reste technique et commerciale. Si un joueur convertit un disque en copie numérique, que devient le disque original ? Sans verrou, il pourrait être revendu ou prêté, créant plusieurs accès pour un même achat.

Microsoft pourrait donc imposer une vérification régulière du disque, utiliser un lecteur Blu-ray USB externe, ou invalider partiellement la licence physique après conversion. Rien n’est confirmé à ce stade, et le projet doit donc rester traité comme une rumeur solide, mais non officialisée.

Une pièce de plus dans la refonte Xbox

Project Positron apparaîtrait aux côtés de Project Saluki, un autre nom de code lié à une possible expansion du Game Pass en Chine.

Ces signaux montrent une Xbox en pleine recomposition : moins centrée sur la console comme objet unique, davantage sur un écosystème de droits, de services et d’accès multiplateforme.

Si Positron voit le jour, Microsoft pourrait réussir un numéro d’équilibriste rare : pousser le tout-numérique sans abandonner brutalement les joueurs qui ont bâti leur ludothèque sur des disques. Dans une industrie qui avance souvent en effaçant le passé, ce serait presque une forme de rétrocompatibilité culturelle.