CES 2026 : Snapdragon X2 Plus, Qualcomm apporte l’ARM performant aux PC Windows abordables

Après avoir annoncé ses ambitions en fanfare à l’automne, Qualcomm passe à l’étape décisive au CES 2026 : celle des machines concrètes. Les premiers PC portables équipés des Snapdragon X2 Elite, X2 Elite Extreme et du tout nouveau Snapdragon X2 Plus arrivent, et avec eux, une promesse claire : apporter l’efficacité de l’ARM et la puissance de l’IA à des laptops Windows plus abordables.

Snapdragon X2 : l’écosystème Windows on ARM s’élargit

Présentés officiellement lors du CES 2026, les premiers ordinateurs portables basés sur les nouvelles puces Qualcomm Snapdragon X2 sont attendus d’ici la fin du premier trimestre 2026.

Après les modèles haut de gamme X2 Elite, Qualcomm introduit désormais le Snapdragon X2 Plus, une déclinaison pensée pour les machines plus accessibles, sans sacrifier les piliers de la plateforme : autonomie, performances soutenues sur batterie et accélération IA massive.

Snapdragon X2 Plus : moins de cœurs, mais une ambition intacte

Le Snapdragon X2 Plus repose sur la troisième génération du CPU Oryon, gravée en 3 nm, et se décline en deux configurations : 10 cœurs et 6 cœurs. Face aux X2 Elite (18 et 12 cœurs), la hiérarchie est claire. Mais, Qualcomm affirme que même ces versions Plus peuvent surclasser les puces basse consommation d’Intel (Lunar Lake, Arrow Lake), à la fois en performances CPU et en efficacité énergétique.

Les chiffres avancés sont parlants : jusqu’à 35 % de gains CPU par rapport à la génération précédente, 43 % de consommation en moins, et une capacité à maintenir les performances sans chute notable sur batterie.

L’IA comme arme stratégique : 80 TOPS, même en milieu de gamme

C’est sans doute là que Qualcomm frappe le plus fort. Comme les versions Elite, le Snapdragon X2 Plus embarque un NPU Hexagon de 80 TOPS, que le constructeur présente comme « le plus rapide de sa catégorie pour PC portables ».

Dans les comparaisons internes, Qualcomm affirme jusqu’à 6,4 fois plus de performances IA qu’un Intel Core Ultra 7 265U, et la prise en charge native de plus de 50 outils IA locaux sous Windows.

Cela se traduit par l’activation fluide de fonctions comme Windows Studio Effects, Live Captions, Cocreator, ou encore les nouvelles interactions IA de Windows. À cela s’ajoute un Sensing Hub à micro-NPU, chargé de tâches de détection à très basse consommation — une brique clé pour les PC toujours actifs.

GPU, affichage et jeux : des progrès… mais des limites

Côté graphique, le GPU Adreno intégré progresse jusqu’à 39 % de gains GPU selon les versions, avec une prise en charge native de DirectX 12,2 Ultimate, Vulkan 1.4 et OpenCL 3.0, et une amélioration du ray tracing.

Mais, Qualcomm reste lucide : le Snapdragon X2 Plus n’est pas un SoC gaming. Les fréquences GPU, notamment sur la version 6 cœurs (0,9 GHz), limitent clairement les ambitions ludiques, loin des gains spectaculaires annoncés sur les X2 Elite (jusqu’à 2,3×).

En revanche, pour la productivité et le multimédia, la plateforme impressionne jusqu’à 3 écrans 4K à 144 Hz ou 5K à 60 Hz, un encodage vidéo 8K (AV 1, HEVC, AVC), et un support de 128 Go de LPDDR5x (9523 MT/s, 152 Go/s de bande passante).

Connectivité et sécurité au niveau premium

Même sur le Snapdragon X2 Plus, Qualcomm ne fait pas l’impasse sur le modem Snapdragon X75 5G (jusqu’à 10 Gb/s), le Wi-Fi 7 via FastConnect 7800, le Bluetooth 5.4, et la sécurité matérielle avec Qualcomm Secure Processing Unit et Microsoft Pluton.

Les machines devraient se situer majoritairement dans une enveloppe de 12 à 35 W, avec des designs fins, parfois fanless, et même quelques mini-PC profitant d’un surplus thermique.

Prix et positionnement : la pression monte sur Intel… et Apple

Qualcomm reste prudent sur les tarifs, le marché étant perturbé par la pénurie mondiale de RAM. Mais, l’objectif est clair :

X2 Elite : autour de 1 000 dollars,

X2 Plus : autour de 800 dollars,

et potentiellement des modèles encore plus accessibles selon les constructeurs.

Autrement dit, Qualcomm veut porter les avantages de l’ARM là où se joue le gros du marché Windows, tout en mettant une pression directe sur le MacBook Air et les ultraportables Intel.

Avec le Snapdragon X2 Plus, Qualcomm ne se contente plus de démonstrations technologiques. Il s’attaque au segment clé du PC portable, celui du rapport performance/autonomie/prix. Si les promesses se confirment dans les machines finales — et surtout dans la compatibilité logicielle et les usages réels — 2026 pourrait bien être l’année où Windows on ARM cesse d’être une alternative pour devenir un choix crédible par défaut.

Le combat avec Intel et AMD est engagé. Et pour la première fois depuis longtemps, Qualcomm semble arriver avec autre chose que des promesses.