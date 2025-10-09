Accueil » Test Huawei MatePad 11.5 : La tablette PaperMatte, l’alliée idéale pour les étudiants et pros ?

Huawei a connu quelques années difficiles sur le marché des mobiles et des tablettes, l’interdiction d’utiliser Google Play et ses services associés étant toujours en vigueur. Pourtant, la marque continue de proposer des téléphones et des tablettes parmi les meilleurs du marché, et la MatePad 11.5 (2025) prouve que Huawei a toujours la cote.

En effet, Huawei revient en 2025 avec une version revisitée de sa tablette MatePad 11.5, baptisée PaperMatte Edition. Elle est aujourd’hui vendue au prix de 349 euros.

À mi-chemin entre la tablette bureautique et la prise de notes numérique, cette version mise tout sur le confort visuel, la productivité, et l’intégration fluide dans l’écosystème Huawei. Pendant un mois, je l’ai testée intensivement pour les usages pro, le divertissement et la prise de notes.

Voici mon verdict.

Dans la boîte, on retrouve :

Tablette

Chargeur 40 W

Câble Type-C

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie (en fonction du marché)

Chiffon de polissage (uniquement pour PaperMatte Edition)

MatePad 11.5 : Design

Au premier coup d’œil, difficile de trouver des différences de design entre la nouvelle MatePad 11.5 et la MatePad 11.5 PaperMatte Edition de l’année dernière. Mais si vous comparez les deux modèles, vous remarquerez de subtiles améliorations par rapport au modèle de cette année.

La tablette arbore un corps monobloc en aluminium, décliné en deux coloris sobres : Gris spatial et Violet. Avec une épaisseur de seulement 6,1 mm et un poids contenu de 515 grammes, elle se glisse aisément dans un sac ou une grande poche de manteau, ce qui la rend très pratique au quotidien.

En fait, avec son écran de 11,5 pouces, elle est relativement compacte et bien adaptée à une utilisation nomade, contrairement à ses alternatives à grand écran comme la OnePlus Pad 3. La MatePad de cette année est également très épurée, sans les lignes d’antenne présentes sur la plupart des autres tablettes monocoque métalliques de 2025.

Le seul autre élément notable à l’arrière de l’appareil, outre le logo Huawei, sont les points de contact. Ce produit est principalement conçu pour le clavier intelligent Huawei, qui utilise les points de contact pour l’alimentation et la connectivité, pour une expérience sans latence.

Une rigidité remarquée

La rigidité de l’ensemble est remarquable grâce à un nouveau procédé de forgeage qui améliorerait la solidité de 30 %. L’ensemble respire le sérieux, sans aucun craquement ni faiblesse apparente.

Cependant, je regrette l’absence de certification IP et de prise jack, ce qui limite un peu son usage dans des environnements comme au bord d’une piscine ou à la plage. En revanche, l’étui officiel inclus dans la boîte est un vrai atout : il est à la fois élégant, bien ajusté, aimanté pour une fermeture intelligente, et protège efficacement l’appareil tout en facilitant son transport.

MatePad 11.5 : Écran

S’il y a bien une raison de choisir la Huawei MatePad 11.5, c’est son écran. C’est véritablement son atout majeur, et ce, pour plusieurs raisons. En effet, l’écran PaperMatte est la grande force de cette édition 2025. Il ne s’agit pas simplement d’un film mat appliqué sur la dalle, mais bien d’un traitement nano-gravé qui réduit les reflets de manière drastique sans compromettre la lisibilité ni le rendu des couleurs.

L’écran IPS de 11,5 pouces affiche une définition de 2456 × 1600 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant monter jusqu’à 120 Hz, garantissant une expérience fluide et agréable dans tous les usages.

C’est un écran LCD, ce qui pourrait faire grincer des dents certains amateurs de tablettes, mais c’est une dalle LCD de grande qualité, aux couleurs vives et intenses, et aux angles de vision exceptionnels. Certes, les noirs ont une légère teinte grise, mais, pour la grande majorité des utilisateurs, c’est facile à ignorer. Mais pour moi, c’est la finition mate de l’écran qui distingue vraiment la MatePad.

Moins de fatigue oculaire au programme

Avec une luminosité maximale de 600 nits, la tablette reste parfaitement lisible même en plein soleil. Le rendu des couleurs reste fidèle grâce à une couverture de 100 % de l’espace sRGB, même si la saturation semble légèrement diminuée.

L’interface visuelle est en outre certifiée TÜV Rheinland pour sa faible émission de lumière bleue, grâce à une gestion matérielle de la gradation, sans altération artificielle de la température des couleurs.

L’utilisation est donc agréable, surtout tard le soir ou dans des environnements sombres, avec moins de fatigue oculaire — même si, il faut l’avouer, c’est très difficile à quantifier.

MatePad 11.5 : Performances

Huawei reste discrète sur le processeur intégré à cette tablette, mais annonce 8 Go de mémoire vive, et un stockage au choix de 128 ou 256 Go. Dans la pratique, la tablette se montre fluide dans tous les scénarios classiques : navigation Web, visioconférence, streaming vidéo, bureautique et même dessin numérique. Ce comportement est renforcé par l’excellente optimisation logicielle de HarmonyOS, qui gère efficacement les ressources sans jamais montrer de signe de faiblesse notable.

En revanche, les utilisateurs souhaitant jouer à des titres exigeants ou faire du montage vidéo lourd pourraient atteindre les limites du processeur embarqué, ce qui en fait une tablette davantage orientée vers la productivité et les usages quotidiens que vers la performance brute.

Bien sûr, il s’agit d’une tablette à petit budget et il ne faut pas s’attendre à des performances dignes d’un produit phare — et cela aurait probablement été confirmé lors des tests de performance si Huawei n’avait pas bloqué les applications de benchmark sur mon modèle — mais elle offre un effort raisonnable au quotidien, avec cette touche de puissance Huawei qui rend tout rapide.

Accessoires, au cœur de l’expérience

Le clavier intelligent est un excellent ajout pour tous ceux qui souhaitent utiliser leur tablette pour un usage professionnel ou scolaire intensif. Il offre une expérience de frappe agréable et spacieuse avec un bon retour d’information, même si l’absence de pavé tactile limite ses performances.

Le stylet M Pencil est également disponible, particulièrement adapté à l’écran mat de la tablette, offrant la sensation tactile légèrement grattante d’un stylo et d’un papier traditionnels. Seules les liseuses dédiées à la prise de notes comme la Kindle Scribe peuvent l’égaler, tout en offrant un écran LCD couleur complet. Nous reviendrons sur cet écran prochainement.

Lorsqu’il n’est pas utilisé, le M Pencil se fixe sur le côté de la tablette pour le ranger et le recharger, le rendant ainsi toujours prêt à l’emploi.

Cependant, aucun de ces accessoires n’est inclus avec l’achat de base de la MatePad 11.5 ; vous pouvez acheter un pack avec clavier supplémentaire, mais vous devrez acheter le M Pencil séparément.

MatePad 11.5 : Logiciel

Sous HarmonyOS 4.3, la tablette propose une expérience fluide, riche et résolument tournée vers le multitâche. Il est possible d’ouvrir jusqu’à trois applications en simultané, grâce aux fenêtres flottantes et au système de disposition côte à côte. L’environnement logiciel est particulièrement bien conçu pour les professionnels et les étudiants.

Néanmoins, malgré les performances de la Huawei MatePad 11.5, l’expérience logicielle reste le principal point faible et la raison pour laquelle la plupart des utilisateurs éviteront probablement la tablette.

Bien sûr, je parle du manque d’accès de Huawei aux services Google Play. Ce n’est pas la faute de Huawei, mais HarmonyOS, sans Google, demande un temps d’adaptation important, car de nombreuses applications que vous connaissez probablement sont tout simplement indisponibles sur l’AppGallery concurrente de Huawei.

Quelques applications internes très utiles

Huawei tente de combler l’écart avec des applications comme Petal Search, qui trouve des APK d’applications en ligne et les installe sur votre appareil. Cependant, les applications qui nécessitent toujours le framework de Google pour fonctionner ne fonctionneront toujours pas. Huawei a tenté de combler les lacunes avec des applications comme WPS Office, qui prend en charge les fichiers Microsoft pour le travail.

L’application GoPaint continue de s’améliorer et s’impose comme un outil de création graphique à part entière. Elle conviendra aussi bien aux dessinateurs expérimentés qu’aux débutants grâce à ses nombreuses fonctions, ses calques et ses tutoriels intégrés. Autre point fort : l’intégration de Magic Portal permet de glisser-déposer des contenus (textes, images, adresses) d’une application à l’autre, rendant le travail multitâche à la fois plus rapide et plus intuitif.

Il existe des solutions de contournement open source comme microG, qui offrent un accès partiel aux services Google, ce qui permet de combler ce manque, mais l’exécution n’est pas encore parfaite.

MatePad 11.5 : Caméras

La partie photo n’est clairement pas la priorité de cette tablette, et Huawei ne s’en cache pas. À l’avant, on trouve un capteur de 8 mégapixels judicieusement placé sur la longueur de l’écran, idéal pour les appels en visioconférence en orientation paysage. L’image est correcte en environnement bien éclairé, mais souffre rapidement du bruit en conditions sombres.

À l’arrière, le capteur de 13 mégapixels permet de capturer des documents ou de filmer des scènes en plein jour avec un niveau de détail acceptable. On ne retrouve cependant pas de fonctionnalités avancées, comme le mode portrait ou le HDR, ce qui cantonne l’appareil photo à un usage strictement fonctionnel.

MatePad 11.5 : Autonomie

La batterie de 10 100 mAh assure une autonomie confortable. Lors de mes tests, la tablette a tenu près de 12 heures dans un usage mixte composé de visioconférences, navigation, streaming Netflix et prise de notes, le tout à une luminosité de 50 %.

Cette autonomie solide est idéale pour une journée complète de travail ou de cours sans avoir à recharger.

Côté recharge, le chargeur HUAWEI SuperCharge de 40 W permet de passer de 0 % à 40 % en seulement 30 minutes, et d’atteindre les 100 % en environ 1 h 15. À noter l’absence de recharge sans fil, un point à garder en tête selon votre environnement de travail.

MatePad 11.5 : Verdict

Avec cette édition PaperMatte 2025, Huawei signe une tablette qui se démarque par le confort visuel, l’endurance, et la cohérence logicielle. Elle s’adresse en priorité aux étudiants, professionnels et créatifs modérés cherchant une tablette aussi agréable à utiliser qu’efficace au quotidien. Si vous êtes déjà dans l’écosystème Huawei, elle prendra tout son sens. Même sans cela, elle reste un excellent choix à ce niveau de prix.

Le problème, c’est ce gros problème, et on ne peut pas y échapper. L’absence de services Google Play chez Huawei signifie qu’il faut se transformer en un service informatique composé d’une seule personne pour que l’appareil atteigne un niveau de performance similaire à celui des autres tablettes Android prêtes à l’emploi. Et même dans ce cas, les possibilités et les applications installables restent limitées.