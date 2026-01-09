Accueil » CES 2026 : Tineco dévoile 5 nouveaux aspirateurs-laveurs pour révolutionner le ménage

Au CES 2026, Tineco ne mise pas sur un produit vitrine unique, mais sur une vision globale de l’entretien des sols. Le constructeur dévoile une gamme complète d’aspirateurs-laveurs filaires et sans fil, chacun pensé pour un usage précis, un type d’habitat et un rythme de vie différent.

Le message est clair : le nettoyage premium ne doit plus être synonyme d’effort, de préparation fastidieuse ou d’entretien contraignant. Puissance, automatisation et simplicité d’usage doivent fonctionner de concert.

Une philosophie commune : puissance, eau maîtrisée et entretien autonome

Tous les modèles FLOOR ONE de Tineco partagent un socle technologique commun :

une aspiration haute performance (jusqu’à 23 000 Pa),

des systèmes avancés de distribution d’eau ou de vapeur,

un nettoyage optimisé des bords et plinthes,

des cycles de nettoyage et séchage automatiques après usage.

Objectif : transformer une tâche manuelle et chronophage en une expérience fluide, où les sols ressortent propres, presque secs, sans manipulation complexe ni démontage.

FLOOR ONE S9 Scientist : la précision avant tout

Pensé pour ceux qui recherchent un résultat impeccable, le FLOOR ONE S9 Scientist combine 22 000 Pa d’aspiration avec le système HydroBurst, qui projette de l’eau sous pression de manière contrôlée afin de décoller les salissures sans détremper le sol.

Le StreakFree Scraper accélère le séchage et limite les traces, tandis que le nettoyage des bords sur trois côtés assure une finition nette le long des murs. Le système DualBlock anti-emmêlement évite l’accumulation de cheveux, un point clé pour les foyers avec animaux.

Avec jusqu’à 80 minutes d’autonomie en mode silencieux, le S9 Scientist vise les grandes surfaces. Son système FlashDry à 85 °C lave et sèche automatiquement la brosse après chaque session. La connexion à l’application Tineco permet de suivre les performances et l’entretien, renforçant son positionnement haut de gamme.

FLOOR ONE S9 Artist : l’entretien sans aucune contrainte

Là où le Scientist mise sur la précision, le FLOOR ONE S9 Artist pousse l’automatisation encore plus loin. Son Smart Refresh Station peut recharger automatiquement l’eau pendant jusqu’à sept jours, supprimant la quasi-totalité des gestes préparatoires et post-nettoyage.

Les performances restent équivalentes (22 000 Pa, HydroBurst, StreakFree Scraper), mais la différence se joue après usage : un nettoyage vapeur à 117 °C, suivi d’un cycle FlashDry de cinq minutes, garantit une machine prête à l’emploi en permanence.

Avec 90 minutes d’autonomie, une maniabilité 360° SmoothDrive, le nettoyage des bords sur trois côtés et des commandes vocales, le S9 Artist s’adresse clairement aux foyers connectés recherchant une solution quasi autonome.

FLOOR ONE S9 Master : la puissance de l’eau chaude

Le FLOOR ONE S9 Master introduit la technologie ThermoBlast, qui projette de l’eau à 52 °C pour dissoudre graisses, résidus collants et taches incrustées. Avec 23 000 Pa, il devient le modèle le plus puissant de la gamme.

Il conserve une finition sans traces grâce au StreakFree Scraper et au nettoyage précis des bords. Le FlashDry à 85 °C assure l’entretien automatique, tandis qu’un éclairage vert intégré met en évidence poussières et débris, même en faible luminosité.

Son autonomie de 65 minutes en fait un compromis efficace entre puissance et endurance, adapté aux logements de taille moyenne à grande.

FLOOR ONE S6 Stretch Steam : la vapeur avant tout

Tous les foyers n’ont pas besoin d’un appareil sans fil. Le FLOOR ONE S6 Stretch Steam adopte une approche différente, centrée sur la désinfection vapeur.

Il génère jusqu’à 160 °C de HyperSteam, avec un mode BoostSteam dédié aux zones très encrassées (cuisines, entrées, couloirs). Son design 180° à plat facilite le passage sous les meubles, et le nettoyage des bords reste efficace.

Le modèle filaire garantit une puissance continue, sans gestion d’autonomie, et son entretien se fait via un simple bouton. C’est l’outil dédié au nettoyage profond et hygiénique.

FLOOR ONE i7 Fold : compact, léger et polyvalent

Pour les petits espaces, Tineco propose le FLOOR ONE i7 Fold. Plus compact et plus léger (3,5 kg), il se distingue par son tube pliable et son design 180° à plat, idéal pour les meubles bas.

Malgré son format, il délivre 22 000 Pa et combine aspiration et lavage en un seul passage. Son autonomie atteint 50 minutes en mode Eco, suffisante pour un appartement ou une maison compacte.

Il conserve les atouts de la gamme : FlashDry, mode silencieux et entretien automatisé, faisant de lui une porte d’entrée accessible vers l’écosystème FLOOR ONE.

Tineco impose une vision modulaire du nettoyage intelligent

Avec cette présentation au CES 2026, Tineco ne cherche pas le produit universel, mais une approche modulaire et cohérente. Chaque appareil répond à un besoin précis — précision, automatisation totale, eau chaude, vapeur ou compacité — tout en partageant une même philosophie technologique.

Dans un contexte où la maison connectée devient la norme, l’entretien des sols n’est plus jugé uniquement sur la puissance brute, mais sur l’intégration dans le quotidien : moins d’efforts, moins de maintenance, des résultats immédiats.

Tineco illustre ainsi une tendance forte : laisser la technologie s’occuper des tâches répétitives, pour rendre les intérieurs plus propres, plus sains… et surtout plus simples à vivre.