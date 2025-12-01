Accueil » Test de NotebookLM : L’application de Google est-elle le copilot IA rêvé ?

Développé par Google et lancé en 2023, NotebookLM est une application mobile qui combine prise de notes intelligente et assistant de recherche basé sur l’intelligence artificielle.

Alimenté par le modèle Gemini, NotebookLM vise à faciliter la lecture, la synthèse et l’analyse de documents complexes, qu’ils soient issus du web, de fichiers PDF, ou de notes personnelles. Avec ses fonctions de génération audio et vidéo, l’application se veut un véritable copilote de la recherche documentaire.

Qu’on soit étudiant, chercheur, journaliste ou professionnel de l’information, NotebookLM promet de transformer notre manière de lire, résumer, poser des questions, et extraire les données pertinentes de contenus longs.

Depuis mai 2025, NotebookLM est disponible sur le Web, Android et iOS, avec une interface unifiée et de nouvelles fonctions issues de Google AI Pro.

Ce test détaille son fonctionnement, son interface, ses performances, ses fonctionnalités clés, et ses limites.

NotebookLM : Design

NotebookLM adopte un design mobile-first clair et épuré. L’accueil affiche vos carnets (« notebooks ») et un bouton permet d’en créer de nouveaux. Chaque carnet regroupe un ensemble de sources (documents, pages Web, notes) sur lesquelles l’utilisateur peut poser des questions en langage naturel.

L’interface reste fidèle aux principes de Google : minimalisme, lisibilité, cohérence. Sur mobile comme sur ordinateur, la navigation est fluide : on peut rapidement importer des fichiers (PDF, Word, texte brut) ou ajouter des liens à analyser.

L’expérience est désormais homogène entre le web et l’application mobile, avec une synchronisation complète via le compte Google.

Interface et navigation

La navigation dans NotebookLM est un point fort. Une fois un carnet créé, l’utilisateur peut rapidement y ajouter des documents (PDF, Word, texte brut), copier-coller du texte, ou encore entrer une URL vers une page Web à analyser.

En bas de l’écran, des boutons permettent de gérer les sources, poser des questions, générer un aperçu audio ou vidéo, ou encore partager le carnet avec des tiers.

Le moteur de chat intégré propose une interface type messagerie instantanée, dans laquelle l’utilisateur interagit en langage naturel. Chaque réponse est contextualisée par rapport aux documents intégrés, avec la possibilité de reformuler, d’approfondir ou de visualiser les sources citées.

Sur ce point, l’ergonomie de NotebookLM est exemplaire.

NotebookLM : Performances et moteur Gemini

Le cœur de NotebookLM repose sur le modèle Gemini, désormais intégré à l’écosystème Google AI Pro. Cela lui confère une compréhension contextuelle avancée : il ne se contente pas de résumer un texte, il peut comparer plusieurs sources, extraire des chiffres, identifier des divergences ou suggérer des pistes d’analyse.

Le traitement des documents est rapide, même pour des fichiers volumineux. Les résumés sont généralement précis, et l’outil sait répondre à des questions complexes (« Quelles sont les principales différences entre ces deux rapports ? », « Quels sont les chiffres clés ? »).

Comme tout modèle de langage, NotebookLM peut encore produire des erreurs factuelles (« hallucinations »), mais Google a renforcé la transparence des sources citées : chaque réponse est accompagnée de liens vers les passages exacts des documents. Ces erreurs ne sont pas systématiques, mais elles imposent une relecture humaine, en particulier dans des contextes professionnels ou académiques sensibles.

Un socle logiciel original

NotebookLM repose sur un socle logiciel original, mêlant assistant conversationnel, moteur de recherche sémantique et système de gestion documentaire. L’application permet de :

poser des questions sur un ensemble de documents ou un seul,

générer des résumés textuels, audio ou vidéo,

extraire des tableaux ou des chiffres,

visualiser les citations sources.

L’assistant intégré peut aussi prendre des initiatives : proposer une synthèse automatique, générer des questions pertinentes sur un texte, ou suggérer des angles d’analyse. Ces fonctions s’améliorent avec l’usage.

NotebookLM : Fonctionnalités principales

Depuis fin 2024, NotebookLM intègre plusieurs nouveautés notables :

Audio Overviews : création automatique d’un résumé audio sous forme de conversation entre deux voix d’IA. L’expérience s’apparente à un mini-podcast personnalisé, permettant d’écouter la synthèse d’un document plutôt que de la lire.

Quiz et cartes mémoire (flashcards) : génération automatique de questions pour aider à réviser ou mémoriser un contenu.

Partage collaboratif amélioré : possibilité d’inviter d’autres utilisateurs (en lecture, édition ou seulement discussion) pour travailler à plusieurs sur un même carnet.

Analyses multi-sources : NotebookLM peut désormais croiser des dizaines de documents et fournir une synthèse comparative.

Mode « Learning Companion » : pour les établissements et les enseignants, un mode éducation dédié a été ajouté via Google Workspace for Education.

La rumeur d’une fonction vidéo automatique reste en phase de test interne : Google expérimente des « Visual Overviews » basées sur Gemini 2.5, mais elles ne sont pas encore disponibles publiquement.

En termes d’usage quotidien, NotebookLM se distingue par sa capacité à éviter de longues heures de lecture. L’autonomie, ici, doit se comprendre comme un gain de temps. Un utilisateur peut charger une douzaine de rapports, et, en quelques minutes, poser des questions complexes, générer des résumés, ou obtenir des visualisations sans avoir à tout lire.

Cependant, il est important de souligner que la supervision humaine reste nécessaire, surtout quand il s’agit de documents critiques. L’automatisation ne dispense pas de vérification.

NotebookLM : Prix et abonnement

NotebookLM adopte un modèle freemium :

Version gratuite : 100 notebooks, 50 sources par notebook, 50 requêtes par jour, 3 résumés audio et vidéo quotidiens.

: 100 notebooks, 50 sources par notebook, 50 requêtes par jour, 3 résumés audio et vidéo quotidiens. Version Pro (20 dollars/mois) via Google AI Pro : 500 notebooks, 500 requêtes/jour, 20 résumés audio/vidéo par jour, options de partage avancées, suivi d’usage collaboratif, personnalisation du style de réponse.

Le tarif peut sembler élevé pour certains, mais il se justifie si vous utilisez activement l’outil pour du travail quotidien. La version gratuite, en revanche, est largement suffisante pour un usage standard.

NotebookLM : Verdict

NotebookLM s’impose en 2025 comme l’un des assistants IA les plus utiles pour la lecture et l’analyse documentaire. Sans remplacer le jugement humain, il fait gagner un temps considérable dans la compréhension de rapports, d’études ou de contenus longs.

Points forts :

Interface fluide et intuitive

Résumés audio et vidéo innovants

Bonne compréhension contextuelle des documents

Version gratuite très complète

Points faibles :

Erreurs ponctuelles dans les résumés audio/vidéo

Pas encore de version Web

Voix d’IA peu naturelles

NotebookLM devient un véritable copilote de la recherche et de la synthèse d’informations. Google y voit un pas vers une IA capable d’accompagner chaque utilisateur dans sa compréhension du monde documentaire — sans remplacer son esprit critique.