Accueil » Test du DJI ROMO P : DJI réussit-il son premier robot aspirateur haut de gamme ?

Test du DJI ROMO P : DJI réussit-il son premier robot aspirateur haut de gamme ?

Test du DJI ROMO P : DJI réussit-il son premier robot aspirateur haut de gamme ?

DJI est un nom qui résonne immédiatement lorsqu’on parle de précision, de capteurs avancés et d’ingénierie intelligente. Le constructeur a révolutionné le marché des drones, perfectionné les stabilisateurs et, pour la première fois, s’aventure au sol avec un robot aspirateur : le DJI ROMO.

À l’image du vol stationnaire parfait d’un drone, l’objectif ici est simple : offrir un nettoyage impeccable, autonome, et minimalement intrusif.

Avec 25 000 Pa de puissance, une double caméra fisheye, un LiDAR solide-state, un système de détection d’obstacles inspiré de la robotique aérienne et une base ultra complète avec lavage à l’eau chaude et séchage, DJI promet un premier robot ambitieux.

Le modèle testé ici, le DJI ROMO P, est le haut de gamme, entièrement transparent, et le plus technologiquement avancé des trois modèles ROMO.

Voyons si ce premier essai est un décollage maîtrisé — ou un crash en douceur.

Dans la boîte, on retrouve :

Robot et sa station de charge/autonettoyage

2 flacons de liquide nettoyant (dégraissant et antibactérien)

2 brosses latérales

2 paires de brosses centrales

1 seul filtre

2 serpillières

DJI ROMO P : Design

Le design du DJI ROMO P est sans aucun doute son aspect le plus spectaculaire. Le robot comme sa station arborent une coque totalement transparente, révélant chaque câble, vis, moteur, réservoir et capteur.

DJI a littéralement transformé un appareil de nettoyage en objet de fascination technologique, presque « organique », évoquant davantage le laboratoire d’Aliens qu’un salon cosy.

Cette transparence est réussie et assumée, même si elle divisera probablement :

Les technophiles vont adorer.

Les amateurs de décoration minimaliste risquent de fuir.

La station, massive (45,3 × 42,5 × 44 cm), accueille un double réservoir d’eau (propre et usée), deux cartouches de solutions (nettoyant + désodorisant), un système d’auto-nettoyage avancé et un collecteur automatique de poussière.

Le robot lui-même est rond, sans tourelle LiDAR apparente, ce qui le rend visuellement plus compact, mais pas forcément plus bas : avec 9,8 cm de hauteur, il passe moins bien sous les meubles que certains concurrents.

Le seul faux pas de design concerne le câble noir de la station, laissé pendouiller sans gestion prévue — un contraste étrange face au soin extrême apporté au reste.

DJI ROMO P : Navigation

C’est ici que DJI montre véritablement son ADN de drone. La navigation du ROMO P est bluffante : fluide, rapide, incroyablement précise, et dépourvue de ces micro-hésitations typiques de nombreux robot-aspirateurs.

Grâce à une combinaison de LiDAR solide-state, de caméras fisheye et d’algorithmes issus de la technologie drone, le ROMO P navigue avec une précision impressionnante et évite même les objets très fins (~2 mm) comme des câbles ou des cartes. Le robot effectue un repérage quasi parfait des pièces dès la première exploration.

Dans mes tests, il frôle les meubles et les murs avec une précision millimétrique sans jamais les toucher. Il adapte son angle, sa vitesse et son comportement en temps réel.

Il détecte :

les câbles,

les chaussettes,

les jouets,

les chaussures,

et même les liquides.

En cas d’obscurité, il active automatiquement une LED frontale, ce qui lui permet de naviguer même à 0,1 lux.

La seule réserve concerne la gestion des seuils : il franchit jusqu’à 2 cm, jusqu’à 4 cm avec une rampe optionnelle, quand Roborock ou Dreame n’ont plus besoin d’accessoires pour cette hauteur.

Détection adaptée à la vie quotidienne

Comme mentionné précédemment, le système de capteurs permet une adaptation des zones de nettoyage en fonction du type de sol et de la présence d’objets. On retrouve notamment :

reconnaissance des tapis

ajustement automatique de la puissance

modes dédiés pour animaux ou zones spécifiques

DJI ROMO P : Performances

Le DJI ROMO P dispose d’une puissance d’aspiration de 25 000 Pa, ce qui le place parmi les plus performants du marché robot-aspirateur aujourd’hui. Cette puissance est rendue possible grâce à un moteur haute performance avec ventilateur métallique à 9 pales, capable de capturer les poussières fines et débris profondément incrustés.

Sur sol dur, il excelle : poussières fines, miettes, poils, litière… tout y passe.

Les deux brosses fournies apportent un vrai plus :

la brosse en caoutchouc est parfaite pour les poils,

la brosse mixte est excellente pour les tapis et moquettes fines.

La technologie détecte automatiquement la quantité de saleté et ajuste la puissance. Le robot peut même identifier les liquides pour éviter d’étaler la flaque ou activer le lavage.

Sur tapis, le boost automatique fonctionne bien, mais sur tapis très épais, l’efficacité baisse légèrement, comme chez la plupart des modèles concurrents.

Lavage avec des serpillières

La partie lavage est performante, mais perfectible. Les serpillières rotatives se montrent très efficaces sur les taches fraîches, les saletés légères, les sols gras, les grandes surfaces. En revanche les taches sèches ou incrustées restent plus difficiles, le robot n’égale pas un Dreame X40 Ultra ou un Roborock S8 MaxV Ultra sur cet aspect.

En bordures, la tête de serpillières extensible est un vrai atout : elle frotte quasiment jusqu’au mur, mieux que beaucoup de concurrents.

DJI ROMO P : Application DJI Home

L’app DJI Home est simple, épurée, et très intuitive — sans fioritures inutiles.

Le robot est détecté instantanément via Bluetooth et le Wi-Fi 2,4 + 5 GHz, ce qu’on aimerait voir chez davantage de fabricants.

On retrouve :

gestion des cartes,

zones interdites,

nettoyage pièce par pièce,

niveau d’eau et de puissance,

nettoyage en deux temps (aspirer puis laver),

surveillance en direct avec joystick,

audio bidirectionnel.

La caméra embarquée transforme littéralement le robot en caméra mobile de sécurité, protégée par un code PIN.

Deux réserves :

quelques erreurs de traduction mineures,

pas encore de compatibilité Alexa/Google Home/Matter.

DJI ROMO P : Autonomie et entretien

Avec une batterie de 5 000 mAh, le ROMO P tient :

3 h en mode aspiration légère ,

, 2 h en aspiration + lavage,

1 h 30 en puissance maximale.

C’est suffisant pour nettoyer 120 à 130 m² en un seul passage.

La station autonettoyante fonctionne extrêmement bien :

lavage des serpillières à 70–75 °C,

séchage à air chaud,

nettoyage du plateau,

vidage du bac à poussière,

gestion automatique des liquides.

DJI annonce jusqu’à 200 jours sans nettoyage manuel, ce qui semble crédible compte tenu de la propreté du plateau observée après deux semaines de test. Le seul point discutable concerne les cartouches jetables du nettoyant et du désodorisant : non rechargeables, donc potentiellement coûteuses à long terme.

DJI ROMO P : Verdict

Points forts

Navigation exceptionnelle : mapping 3D ultra précis, LiDAR solid-state + double caméra fisheye, trajectoires fluides, évitement des obstacles d’une précision quasi millimétrique.

Détection d’obstacles au-dessus du lot : repère câbles, chaussettes, jouets, chaussures et même les liquides, y compris dans l’obscurité grâce à la LED frontale.

Aspiration très puissante : 25 000 Pa efficaces sur sols durs, avec détection de quantité de saleté et ajustement automatique de la puissance.

Deux brosses bien pensées : brosse caoutchouc idéale pour les poils et les animaux, brosse mixte plus performante sur tapis et moquettes fines.

Station ultra complète : lavage des serpillières à l’eau chaude (70–75 °C), séchage à air chaud, nettoyage automatique du plateau, vidage automatique du bac à poussière, gestion de l’eau propre/sale.

Entretien limité : système d’auto-nettoyage tellement efficace que DJI annonce jusqu’à ~200 jours sans nettoyage manuel, crédible au vu de l’état du plateau après deux semaines.

Design transparent unique : véritable objet techno « vitrine », spectaculaire pour les passionnés de hardware.

Application DJI Home réussie : simple, claire, rapide à prendre en main, avec cartes, zones interdites, nettoyage par pièce, double cycle (aspirer puis laver), caméra live + joystick + audio bidirectionnel.

Bon compromis autonomie/surface : jusqu’à 3 h en mode léger et 2 h en aspirateur + lavage, suffisant pour ~120–130 m² en un seul passage.

Points faibles

Prix très élevé : 1 899 € prix public, même si les promos (ex. 1 499 €) le rendent plus acceptable, ça reste du très haut de gamme face à une concurrence déjà bien installée.

Lavage perfectible sur taches incrustées : très bon sur les taches fraîches et l’entretien courant, mais moins performant que certains concurrents (Dreame / Roborock haut de gamme) sur les taches très sèches ou tenaces.

Hauteur de 9,8 cm : passe moins bien sous les meubles bas que certains concurrents plus compacts.

Franchissement des seuils limité : 2 cm de base, 4 cm seulement avec rampe optionnelle, là où certains modèles n’ont plus besoin d’accessoire.

Cartouches de nettoyant et désodorisant jetables : non rechargeables, donc coût récurrent et dépendance à l’écosystème DJI.

Design qui peut diviser : transparent, très « techno », pas forcément compatible avec tous les intérieurs.

Gestion du câble perfectible : câble d’alimentation noir pendouillant derrière la station, visuellement en décalage avec le soin apporté au reste du produit.

Écosystème connecté encore incomplet : pas encore de compatibilité Alexa/Google Home/Matter au moment du test.

Pour un tout premier robot-aspirateur, DJI réalise un quasi-sans-faute.

Le ROMO P se distingue par :

une navigation absolument exceptionnelle,

une détection d’obstacles irréprochable,

une aspiration très puissante,

une station ultra complète,

un design jamais vu ailleurs.

Mais, le prix de 1 899 € place le ROMO P dans une catégorie où la concurrence est féroce. l ne surclasse pas vraiment Roborock ou Dreame, mais s’y aligne, avec une forte personnalité. À noter qu’à l’heure où j’écris ces lignes, le ROMO P est disponible avec une réduction de 21 % sur Amazon, abaissant le prix à 1 499 euros.

Si vous cherchez un robot fiable, ultra précis, qui combine technologie de drone et puissance d’aspiration, et que vous aimez son design transparent, le ROMO P est un excellent choix.