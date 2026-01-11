Accueil » MOVA LiDAX Ultra et Rover X10 : tondeuses et robot de piscine LiDAR dévoilés au CES 2026

À l’occasion du CES 2026, la marque de maison connectée MOVA a levé le voile sur une nouvelle génération de robots d’extérieur : les tondeuses robotisées LiDAX Ultra et le robot de piscine Rover X10.

Un point commun relie ces produits : l’intégration poussée de l’IA et du LiDAR pour automatiser entièrement l’entretien des espaces extérieurs, sans compromis sur la précision ni la fiabilité.

LiDAX Ultra : la tonte autonome dopée au LiDAR et à la vision IA

La série LiDAX Ultra se décline en deux modèles, LiDAX Ultra 1000 et LiDAX Ultra 2000, conçus pour offrir une expérience de tonte totalement automatisée, quelles que soient les conditions du terrain.

Au cœur du système, MOVA introduit UltraView 2.0 Environment Sensing, une technologie hybride combinant un LiDAR haute précision à 360°, et une caméra HDR 1080p assistée par IA.

Cette approche permet une cartographie en temps réel, une détection omnidirectionnelle des obstacles et un ajustement dynamique des trajectoires. Contrairement aux systèmes plus traditionnels, la navigation reste fiable de jour comme de nuit, et même dans des environnements complexes ou mal éclairés.

Cartographie intelligente et finitions soignées

Les LiDAX Ultra intègrent une cartographie automatique assistée par IA, un système avancé d’évitement d’obstacles, et la technologie UltraTrim 1.0, pensée pour améliorer la finition le long des murs, haies et bordures, en supprimant les zones non tondues au ras des obstacles.

Via l’application MOVA, l’utilisateur peut ajuster la hauteur de coupe, gérer deux cartes distinctes, et définir plus de 150 zones de tonte personnalisées.

Une flexibilité qui positionne clairement la gamme sur le segment premium de la tonte robotisée.

Rover X10 : le premier robot de piscine 7-en-1 avec LiDAR sous-marin

Avec le Rover X10, MOVA applique pour la première fois le LiDAR à grande échelle au nettoyage de piscine.

Le Rover X10 embarque un capteur de distance laser sous-marin, le système AquaScan 360°, capable de scanner l’intégralité du bassin, et une fusion multi-capteurs pilotée par IA pour assurer une couverture complète. Cette combinaison permet au robot de comprendre la structure du bassin, d’anticiper les obstacles et d’optimiser ses déplacements grâce au système PoolNavi, dédié à la planification intelligente des trajets.

Côté mécanique, le Rover X10 s’appuie sur des moteurs à jet FloatDrive, une aspiration puissante, et une excellente maniabilité, y compris sur les parois et le fond.

L’application MOVA permet de lancer des nettoyages ciblés, de changer de mode, de consulter des rapports détaillés, et de piloter le robot à distance.

MOVA présente le Rover X10 comme une solution 7-en-1, couvrant l’ensemble des besoins de nettoyage de piscine sans intervention manuelle.

Prix et disponibilité

Les gammes LiDAX Ultra Series et ViAX Series seront disponibles à partir du 27 janvier 2026.

La gamme LiDAX Ultra Series se compose de plusieurs modèles conçus pour s’adapter à différentes tailles de jardins. Les prix débutent à 949 euros pour le LiDAX Ultra 800, puis 999 euros pour le LiDAX Ultra 1000, 1 099 euros pour le LiDAX Ultra 1200, 1 499 euros pour le LiDAX Ultra 1600 et 1 699 euros pour le LiDAX Ultra 2000.

La gamme ViAX Series sera également lancée le 27 janvier 2026, avec le ViAX 250 proposé à 579 euros et le ViAX 300 à 599 euros. Le ViAX 500 sera disponible à partir de mars 2026, au prix public de 749 euros. La disponibilité des modèles peut varier selon les canaux de vente et les régions.

MOVA accélère vers l’extérieur intelligent

Avec les LiDAX Ultra et le Rover X10, MOVA confirme une stratégie claire : appliquer les technologies de perception avancée (LiDAR + IA) à l’entretien extérieur, un domaine encore en pleine transformation.

En combinant navigation autonome, cartographie intelligente et contrôle applicatif fin, la marque ne se contente pas d’automatiser des tâches pénibles : elle cherche à créer un écosystème d’extérieur intelligent, aussi sophistiqué que ce que l’on trouve déjà à l’intérieur des maisons connectées.

Si ces promesses se confirment à l’usage, MOVA pourrait bien s’imposer comme un acteur de référence de l’outdoor smart living… et faire de la tonte et du nettoyage de piscine des tâches définitivement invisibles.