Meta veut convaincre les utilisateurs de parler à son IA sur WhatsApp sans craindre que leurs confidences finissent stockées quelque part. Avec Incognito Chat, l’entreprise promet des échanges temporaires, invisibles même pour Meta, et effacés par défaut à la fermeture de la session.

Une IA privée, pensée pour les questions sensibles

Le principe est simple : dans une conversation avec Meta AI, un nouveau bouton permettra d’ouvrir une session privée. Les messages ne seront pas conservés, disparaîtront lorsque l’utilisateur ferme l’app ou verrouille son téléphone, et Meta AI perdra tout le contexte une fois la session terminée.

Meta présente cette fonction comme une réponse à un usage devenu très courant : demander à une IA des conseils personnels, professionnels, financiers ou liés à la santé. L’entreprise assure que ces échanges seront traités via un environnement sécurisé issu de la technologie Private Processing de WhatsApp.

Une fonction qui arrive aussi dans Meta AI

Incognito Chat sera progressivement déployé sur WhatsApp et dans l’application Meta AI au cours des prochains mois. Pour l’instant, le mode est limité au texte : les images ne sont pas prises en charge, et Meta indique avoir intégré des garde-fous pour éviter certaines réponses problématiques.

Une autre nouveauté est également prévue : Side Chat, qui permettra d’interroger Meta AI en privé depuis une discussion de groupe, sans que les autres participants voient la question.

Le paradoxe Meta : promettre la confidentialité après les polémiques

Cette annonce arrive dans un contexte délicat. Meta fait face à plusieurs controverses autour de l’IA, dont une enquête de Reuters liée à la mort d’un homme vulnérable qui aurait cru interagir avec une véritable femme via un chatbot.

Le groupe est aussi visé par une plainte déposée par de grands éditeurs, dont Elsevier, Hachette et McGraw Hill, qui accusent Meta d’avoir utilisé des millions d’œuvres protégées pour entraîner Llama. Meta conteste généralement ce type d’accusations, mais l’affaire alimente le débat sur la provenance des données d’entraînement des modèles IA.

Une bataille de confiance plus qu’une simple fonctionnalité

Incognito Chat n’est donc pas seulement une option de confidentialité. C’est une tentative de repositionnement. Meta sait que l’IA conversationnelle ne pourra entrer dans les usages intimes que si elle inspire confiance.

Sur le papier, la promesse est forte : une IA utile, mais sans mémoire imposée. Reste désormais à voir si les utilisateurs accepteront de croire Meta lorsqu’elle affirme que, cette fois, même elle ne peut pas regarder.