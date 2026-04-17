OpenAI accélère sur le terrain du développement assisté par IA. Ce 16 avril 2026, la société a annoncé une mise à jour majeure de Codex, son environnement de travail pour les développeurs, avec une promesse claire : faire sortir l’agent du simple cadre du code pour l’étendre au navigateur, aux images, à la mémoire contextuelle et même aux applications du Mac.

Un Codex qui ne se contente plus d’écrire du code

La nouveauté la plus marquante est sans doute l’arrivée du computer use en arrière-plan. Dans l’application Codex, l’agent peut désormais voir, cliquer et taper avec son propre curseur dans des applications macOS, pendant que l’utilisateur continue à travailler ailleurs sans interruption.

OpenAI présente cela comme un atout pour tester des interfaces, itérer sur des changements frontend ou manipuler des logiciels qui n’exposent pas d’API.

La fonctionnalité commence à être déployée aujourd’hui pour les utilisateurs de l’application de bureau connectés à ChatGPT, avec une disponibilité initiale sur macOS. Les utilisateurs de l’UE et du Royaume-Uni devront attendre un déploiement ultérieur.

Ce détail change la nature même de l’outil. Codex n’est plus seulement un copilote textuel dans un terminal ou un éditeur. Il devient un opérateur capable de traverser plusieurs couches du workflow logiciel, de l’interface graphique à la revue de code en passant par la navigation web.

Images, navigateur intégré et plugins : OpenAI élargit le périmètre

OpenAI ajoute aussi à Codex la génération et l’itération d’images avec gpt-image-1.5 , directement dans le workflow. L’objectif est limpide : permettre aux développeurs et équipes produit de créer des mockups, visuels, concepts d’interface ou assets de jeux sans quitter l’environnement de travail.

Dans le même mouvement, Codex intègre un navigateur web in-app dans lequel l’utilisateur peut commenter directement des pages pour guider l’agent avec plus de précision. OpenAI annonce également plus de 90 plugins supplémentaires, avec notamment des intégrations mises en avant pour Atlassian Rovo, GitLab Issues et Microsoft Suite.

La logique est transparente : OpenAI cherche à faire de Codex un poste de pilotage unifié, capable de relier code, documentation, outils de ticketing, collaboration et interface produit dans un même espace. Ce n’est plus une simple extension de programmation, mais une tentative de centraliser tout le cycle de développement.

La mémoire arrive, avec une promesse de personnalisation plus profonde

Autre évolution structurante : Codex obtient une fonction de mémoire. En version preview et sur opt-in, elle permet à l’agent de retenir des préférences personnelles, des corrections passées ou des informations coûteuses à reconstituer. OpenAI explique que cette mémoire doit aider Codex à accomplir plus vite des tâches futures, avec un niveau de qualité qui nécessitait auparavant de longues consignes sur mesure.

Les fonctions de personnalisation, mémoire incluse, doivent arriver « bientôt » pour les clients Enterprise, Edu ainsi que pour les utilisateurs de l’UE et du Royaume-Uni.

Ici encore, le message est important. OpenAI ne vend plus seulement un modèle performant ; la société vend la continuité d’un contexte de travail. Dans les outils de développement agentiques, la vraie valeur commence précisément là : quand l’IA se souvient assez bien pour éviter de refaire toujours les mêmes explications.

Automatisations, tâches récurrentes et travail dans la durée

Codex peut aussi désormais réutiliser des fils de conversation existants, programmer du travail futur et se « réveiller » automatiquement pour poursuivre une tâche de long terme. OpenAI évoque des usages allant du suivi de tâches dans Slack, Gmail ou Notion jusqu’au traitement de pull requests ouvertes.

L’entreprise ajoute aussi que Codex peut proposer de lui-même du travail utile à reprendre, en s’appuyant sur les projets, les plugins connectés et la mémoire.

C’est une évolution révélatrice de l’état du marché. L’IA de développement ne se contente plus de répondre à une requête ponctuelle ; elle cherche désormais à s’inscrire dans la temporalité d’une équipe, avec du contexte, des relances et une certaine autonomie opérationnelle.

Une réponse directe à la pression de Claude Code

Le timing n’a rien d’anodin. Cette mise à jour comme une réponse directe à la montée en puissance de Claude Code chez Anthropic, alors que la compétition autour des outils de développement agentiques s’intensifie clairement depuis le début de l’année 2026.

OpenAI pousse donc Codex dans une direction plus large et plus concrète : moins « assistant de code », davantage « agent de production numérique ». C’est une inflexion stratégique majeure. Face à des concurrents qui ont séduit les développeurs par la profondeur de leurs workflows, OpenAI semble vouloir répliquer par l’intégration : plus d’outils, plus d’actions, plus de continuité. Cette interprétation est une analyse, mais elle est cohérente avec la nature des fonctionnalités annoncées et le contexte concurrentiel rapporté par la presse spécialisée.

La mise à jour de Codex raconte quelque chose de plus large sur le marché. La guerre des modèles ne se joue plus uniquement sur les benchmarks ou la qualité brute du code généré. Elle se déplace désormais vers l’orchestration du travail : mémoire, navigation, automatisation, exécution parallèle, accès aux outils métier et contrôle d’un environnement informatique réel.

En clair, OpenAI ne cherche pas seulement à rendre Codex plus puissant. L’entreprise veut le rendre plus difficile à quitter.