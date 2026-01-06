CES 2026 : Shure MV88 USB-C, le micro mobile iconique devient universel

Presque dix ans après son lancement initial, le Shure MV88 s’offre une seconde jeunesse. À l’occasion du CES 2026, Shure modernise enfin son microphone mobile emblématique en l’adaptant à l’USB-C, élargissant au passage sa compatibilité à l’ensemble des appareils contemporains. Une évolution attendue, mais surtout décisive pour les créateurs mobiles.

Jusqu’ici, le Shure MV88 restait étroitement lié au connecteur Lightning d’Apple. Une limitation devenue difficilement défendable à l’heure où l’USB-C s’impose sur les iPhone, les smartphones Android, les tablettes et les ordinateurs portables.

Présenté au CES 2026, le Shure MV88 USB-C marque donc un tournant stratégique pour Shure : conserver l’ADN plug-and-play du produit, tout en le rendant universel.

Compact, mais clairement professionnel

Le MV88 USB-C reste fidèle à ce qui a fait son succès : un microphone stéréo à condensateur ultra-compact, qui se connecte directement à l’appareil hôte, sans interface externe ni câbles superflus.

Il cible un large éventail d’usages : vidéo mobile, podcasting nomade, interviews, live streaming, journalisme mobile, et captation musicale en déplacement.

Malgré son format réduit, la promesse reste la même : un son nettement supérieur aux micros intégrés, avec une restitution propre, équilibrée et exploitable immédiatement.

Des fonctions intelligentes pour sécuriser la prise de son

Shure accompagne cette mise à jour matérielle de fonctions logicielles pensées pour le terrain :

Auto Level Mode : ajuste automatiquement le gain pour éviter saturation ou voix trop faibles,

Real-Time Denoiser : atténue les bruits de fond continus (climatisation, ventilation),

quatre directivités sélectionnables : stéréo, mono cardioïde, mono bidirectionnelle, mid-side brut.

L’inclinaison réglable du micro permet d’orienter précisément la captation, que ce soit vers un interlocuteur ou pour saisir une ambiance plus large.

Un contrôle digne d’un studio… dans une application

Associé aux applications Shure, le MV88 USB-C déploie des réglages rarement vus sur un micro mobile :

contrôle précis du gain,

égaliseur 5 bandes,

compression et limiteur,

filtre passe-haut,

monitoring en temps réel.

Une boîte à outils qui rapproche clairement ce micro de solutions studio, tout en conservant une approche simple et mobile.

Un micro pensé pour les environnements réels

Contrairement aux micros-cravates, souvent dépendants de la proximité et sensibles au bruit ambiant, le MV88 USB-C se montre particulièrement à l’aise dans des contextes variés : concerts, scènes extérieures, discussions de groupe ou reportages improvisés.

Les premières prises en main soulignent un rendu chaleureux et équilibré, avec peu de réglages nécessaires. Le débruitage en temps réel s’avère particulièrement efficace en déplacement, un point clé pour les créateurs nomades.

Simplicité, mobilité et prix maîtrisé

La philosophie reste inchangée : on branche, on lance l’application, on enregistre. Shure fournit également un étui de transport, renforçant l’aspect “outil de terrain”.

Le MV88 USB-C est proposé à 169 euros, un tarif cohérent pour un produit qui traverse désormais les écosystèmes sans friction. Pour les utilisateurs du modèle Lightning de 2015, c’est une mise à niveau logique à l’ère de l’USB-C généralisé.

Une évolution évidente, mais indispensable

Avec le MV88 USB-C, Shure ne révolutionne pas son micro — et c’est précisément ce qui fait la pertinence de cette annonce. La marque adapte un design éprouvé aux usages actuels, sans compromettre la simplicité ni la qualité sonore qui ont fait sa réputation.

À l’heure où la création de contenu se fait de plus en plus hors studio, ce MV88 modernisé s’impose comme un compagnon durable pour les créateurs de 2026, capable de suivre l’évolution des appareils sans perdre son identité.