Roborock Saros 20 : Le premier robot aspirateur capable de grimper des marches de 8 cm

Pendant des années, la scène des robots connectés a progressé à coups de watts et de docks toujours plus autonomes. Au CES 2026, Roborock choisit un autre champ de bataille : la mobilité.

Avec les Saros 20 et Saros 20 Sonic, la marque promet des robots qui nécessitent moins d’assistance humaine — parce qu’ils savent mieux grimper, mieux s’adapter aux tapis… et surtout, mieux se sortir des pièges du quotidien.

AdaptiLift Chassis 3.0 : le « mode 4×4 » du robot aspirateur

La nouveauté qui structure l’annonce, c’est le AdaptiLift Chassis 3.0, une évolution du châssis réglable en hauteur. Roborock annonce une capacité de franchissement allant jusqu’à environ 8,4 cm de seuils au total, y compris des seuils à double marche — jusqu’à 1,7 pouce, puis 1,57 pouce par « étage ».

Dit autrement : là où beaucoup de robots se coincent encore sur un tapis épais, une réglette de porte ou une transition de sol un peu brutale, Roborock veut transformer ces « petits obstacles » en non-événements.

Des tapis épais, sans étouffer la performance

Deuxième bénéfice, plus subtil : la hauteur dynamique du châssis permettrait d’ajuster automatiquement la position du robot pour mieux nettoyer des moquettes avec un poil pouvant monter jusqu’à environ 3 cm). L’idée est intéressante parce qu’elle attaque un problème concret : sur tapis épais, la brosse et l’aspiration peuvent perdre en efficacité… ou le robot peut tout simplement patiner.

Et, Roborock glisse un troisième usage, très « vécu » : le châssis réglable aiderait aussi le robot à se libérer quand il se retrouve coincé, réduisant ces scènes où l’on finit par aller « secourir » son aspirateur comme un animal perdu sous un canapé.

Saros 20 Sonic : VibraRise 5.0 pour ceux qui veulent un vrai lavage

Si la promesse des deux modèles repose sur la mobilité, le Saros 20 Sonic ajoute une couche « serpillière » plus ambitieuse : VibraRise 5.0, un système de lavage sonique qui s’étend jusqu’aux plinthes pour limiter les zones oubliées le long des bords.

Roborock met aussi l’accent sur la personnalisation : débit d’eau et intensité de vibration peuvent être ajustés dans l’application, en fonction du type de sol et du niveau de salissure.

Analyse : après les docks, la prochaine guerre se joue au sol… au sens littéral

Le CES 2026 confirme une tendance : les robots aspirateurs ont déjà « gagné » l’autonomie via les stations (vidage, lavage, séchage). La prochaine frustration à éliminer, c’est l’autonomie mécanique : franchir, grimper, s’adapter, et éviter de se coincer.

Roborock a d’ailleurs multiplié les annonces sur ce thème au salon (modèles capables de gérer davantage d’obstacles, et même concepts plus radicaux). Avec Saros 20, le message est clair : un robot premium en 2026 ne doit pas seulement nettoyer mieux. Il doit interrompre moins souvent votre journée.

Roborock indique que les Saros 20 et Saros 20 Sonic sortiront plus tard en 2026, sans communiquer de tarif pour l’instant.