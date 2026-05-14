Instagram veut réapprendre à ses utilisateurs à partager sans trop réfléchir. Avec Instants, lancé mondialement ce 13 mai 2026, l’application introduit un format de photos éphémères, visibles une seule fois et disponibles pendant 24 heures, destinées aux amis proches ou aux abonnés mutuels.

Instants : Un anti-feed intégré à Instagram

Instants se veut l’opposé du post Instagram classique. Pas de photo importée depuis la galerie, pas de filtre, pas de retouche : l’image doit être prise directement avec la caméra de l’application. Il est seulement possible d’ajouter du texte avant l’envoi.

La fonction est accessible depuis la messagerie Instagram, via une petite pile de photos située en bas à droite. Une fois partagé, un Instant peut recevoir des réactions, des réponses ou déclencher l’envoi d’un autre Instant en retour.

Meta précise aussi que les destinataires ne peuvent ni capturer l’écran ni enregistrer les Instants reçus. Les contenus envoyés restent consultables par l’expéditeur dans une archive privée pendant un an, avec la possibilité de les transformer ensuite en récapitulatif pour les Stories.

Snapchat, BeReal, Locket : Meta reprend les codes du spontané

La filiation est évidente. Instants emprunte à Snapchat la disparition après consultation, à BeReal l’idée d’une image moins travaillée, et à Locket cette logique de partage intime entre cercles restreints.

Mais, Instagram arrive dans un moment plus ambigu. BeReal n’a plus l’élan culturel de ses débuts, Snapchat conserve ses propres habitudes de communication, et les Stories remplissent déjà une grande partie de ce rôle sur Instagram.

Une réponse au malaise du réseau trop parfait

Le vrai sujet est ailleurs : Instagram sait que son fil principal est devenu un espace très professionnalisé, saturé de créateurs, de marques, de publicités et de contenus optimisés. Instants cherche à recréer une zone plus légère, plus privée, moins performative.

Meta teste aussi Instants comme application autonome dans certains pays, dont l’Espagne et l’Italie, signe que l’entreprise veut mesurer jusqu’où ce format peut vivre en dehors de l’application principale.

Instants n’invente rien, mais il dit beaucoup d’Instagram en 2026 : la plateforme qui a popularisé la photo parfaite tente désormais de vendre son contraire — l’instant brut, fragile, presque jetable.