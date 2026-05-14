Google pourrait profiter de la I/O, prévu les 19 et 20 mai 2026, pour dévoiler un nouveau modèle Gemini. Selon Techmeme, la future version viserait le niveau de GPT-5.5, tout en restant derrière Claude Mythos, devenu la référence la plus discutée du moment sur les modèles Frontier.

Le vrai test ne sera pas le benchmark, mais le code

Google a déjà confirmé que la I/O mettra l’accent sur les mises à jour Gemini et le codage agentique. C’est un terrain risqué : les développeurs ne jugent pas une IA sur une démo de keynote, mais sur sa capacité à comprendre un vrai projet, éviter les régressions et réduire le temps de correction.

Face à ChatGPT et Claude, Gemini doit donc devenir plus qu’un modèle performant. Il doit être l’outil que l’on ouvre par réflexe pour coder, chercher, résumer et automatiser.

Les agents IA, nouvelle bataille stratégique

Google arrive avec un avantage : son écosystème. Android, Chrome, Cloud, Workspace et désormais Googlebook peuvent devenir autant de points d’entrée pour Gemini. L’entreprise a déjà montré sa volonté d’intégrer l’IA dans des tâches multi-étapes, des widgets personnalisés et des expériences plus contextuelles.

Mais, les agents sont faciles à promettre et difficiles à rendre fiables. Le vrai enjeu sera la robustesse : gérer des instructions floues, corriger ses erreurs, utiliser des outils sans supervision permanente.

Google doit redevenir une évidence

Le problème de Google n’est pas seulement technique. Il est culturel. Beaucoup d’utilisateurs avancés pensent déjà « ChatGPT » ou « Claude » avant de penser « Gemini ». La I/O 2026 doit donc servir à inverser ce réflexe. Si le nouveau Gemini écrit du meilleur code, exécute des tâches agentiques plus proprement et s’intègre sans friction aux outils Google, il peut redevenir central.

Sinon, ce sera un très bon modèle de plus dans un marché qui n’en manque déjà pas.