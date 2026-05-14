Amazon franchit une nouvelle étape dans le commerce assisté par intelligence artificielle. Avec Alexa for Shopping, le groupe remplace Rufus par un assistant plus intégré, capable de recommander, comparer, suivre les prix et même automatiser certains achats.

Le service est d’abord disponible aux États-Unis sur l’app Amazon, le site web et les écrans Echo Show.

De la recherche produit à l’achat automatisé

Rufus servait surtout à orienter les clients dans la découverte et la comparaison de produits. Alexa for Shopping va plus loin : l’assistant s’appuie sur Alexa+, l’historique d’achat, les préférences et les habitudes de l’utilisateur pour proposer une expérience plus personnalisée. Amazon indique que Rufus a aidé plus de 300 millions de clients en 2025, avant cette bascule vers Alexa.

L’utilisateur peut poser une question dans la barre de recherche Amazon ou dans une fenêtre dédiée : routine skincare, dernier achat de piles AA, comparaison de produits, guide d’achat personnalisé ou suivi d’un prix sur plusieurs mois.

Alexa devient un agent d’achat

La vraie rupture vient de la dimension « agentique ». Alexa for Shopping peut programmer des commandes récurrentes, suivre une baisse de prix ou ajouter automatiquement un produit au panier lorsqu’il atteint un seuil défini. La fonction Buy for Me permet aussi à l’assistant d’acheter certains produits sur des sites externes à Amazon.

Cette promesse est à la fois séduisante et sensible. Plus l’IA agit à la place du consommateur, plus les questions de confiance, de confidentialité et de contrôle deviennent centrales.

Amazon veut verrouiller le parcours d’achat

Avec Alexa for Shopping, Amazon ne cherche plus seulement à améliorer son moteur de recherche. Il veut devenir l’intermédiaire intelligent entre le besoin et l’achat, y compris hors de sa propre marketplace.

C’est une réponse directe à l’évolution du web marchand : les consommateurs passent moins par les liens classiques, les plateformes captent davantage l’attention, et les assistants IA commencent à influencer les décisions d’achat. Amazon, lui, possède déjà l’avantage décisif : l’historique, le paiement, la logistique et la livraison.

Alexa for Shopping n’est donc pas un simple chatbot de plus. C’est le début d’un Amazon où l’on cherchera peut-être moins les produits — parce que l’IA les aura déjà trouvés pour nous.