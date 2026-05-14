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Galaxy Z Fold 8 Wide : le pliant large de Samsung ferait des compromis en photo

Galaxy Z Fold 8 Wide : le pliant large de Samsung ferait des compromis en photo

Samsung pourrait muscler sa gamme pliable cet été avec un Galaxy Z Fold 8 Wide, une variante plus large pensée pour ceux qui veulent un format plus proche d’une mini-tablette.

Mais, selon les dernières fuites, ce modèle ferait quelques concessions importantes, notamment sur la photo.

Un double capteur de 50 mégapixels, mais pas de vraie configuration Ultra

D’après GalaxyClub et SamMobile, le Galaxy Z Fold 8 Wide embarquerait deux caméras arrière : un capteur principal de 50 mégapixels f/1.8 et un ultra grand-angle de 50 mégapixels f/1.9.

La fiche reste solide, mais elle serait moins ambitieuse que celle du Galaxy Z Fold 8 standard, attendu avec un capteur principal de 200 mégapixels et un téléobjectif dédié.

Le Wide ne serait donc pas le modèle le plus premium de la gamme, mais plutôt une alternative axée sur le confort d’affichage. Samsung semble vouloir segmenter ses pliants non plus seulement par taille, mais par usage : photo et puissance maximale d’un côté, expérience écran large de l’autre.

Une batterie plus petite que le Fold 8, mais meilleure que le Fold 7

Autre compromis évoqué : une batterie de 4 800 mAh, contre 5 000 mAh attendus sur le Fold 8 classique. Cela resterait toutefois supérieur aux 4 400 mAh du Galaxy Z Fold 7. Le smartphone serait animé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec un coloris phare vert foncé pour cette génération.

Galaxy Z Fold 8 Wide : Un prix potentiellement plus agressif

Ces choix techniques pourraient permettre à Samsung de positionner le Galaxy Z Fold 8 Wide sous le tarif du Fold 8 standard. Ce serait logique : un pliant plus accessible, plus large, mais moins armé côté photo.

La stratégie est claire. Face à une concurrence qui s’intensifie sur les pliants — et à l’ombre persistante d’un futur iPhone Fold/iPhone Ultra — Samsung cherche à multiplier les formats. Le Galaxy Z Fold 8 Wide pourrait ne pas être le plus spectaculaire, mais il pourrait devenir le plus rationnel : un pliant pensé d’abord pour lire, travailler et regarder, plutôt que pour remplacer un Galaxy Ultra.