iPhone 17 vs iPhone 17 Air vs iPhone 17 Pro : toutes les rumeurs des nouveaux modèles

Le rendez-vous est fixé : le 9 septembre, Apple tiendra sa keynote « Awe dropping. » au cours de laquelle seront dévoilés les iPhone 17. Comme chaque année, la nouvelle génération viendra remplacer la gamme précédente, avec quatre déclinaisons attendues.

Si les versions standard, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max reprennent l’héritage de l’iPhone 16, une nouveauté majeure se profile : un modèle ultra-fin baptisé provisoirement iPhone 17 Air, destiné à succéder à l’iPhone 16 Plus, dont les ventes ont déçu.

Voici un tour d’horizon des évolutions attendues.

iPhone 17 : un modèle de base enfin premium ?

L’iPhone 17 « standard » bénéficierait d’améliorations longtemps réservées aux versions Pro. La plus marquante concerne l’adoption d’un écran 120 Hz, une première sur un modèle non-Pro depuis l’arrivée de ProMotion en 2021. Cet écran devrait en plus s’agrandir à 6,27 pouces, avec des bordures plus fines.

Le design évolue également avec un châssis mêlant aluminium et verre, notamment autour du module MagSafe et du logo Apple.

Côté photo, le capteur avant passerait de 12 à 24 mégapixels, doublant ainsi la résolution des selfies pour la première fois depuis l’iPhone 11. Enfin, Apple introduirait une charge filaire plus rapide à 35 W et une compatibilité avec le Qi 2.2, qui permettrait une recharge sans fil jusqu’à 50 W.

En revanche, un compromis est attendu : l’iPhone 17 pourrait conserver la même puce que l’iPhone 16, sans profiter du nouveau A19.

iPhone 17 Air : la grande nouveauté

Apple tente une nouvelle approche avec l’iPhone 17 Air, pensé comme un modèle ultra-fin. Avec seulement 5,5 mm d’épaisseur et un écran de 6,6 pouces, il promet un design inédit dans la gamme.

Pour gagner en finesse, Apple miserait sur une batterie réduite à 2 900 mAh, ce qui pourrait poser problème pour l’autonomie. Des rumeurs évoquent d’ailleurs l’arrivée d’un Smart Battery Case officiel pour compenser.

Sous le capot, l’iPhone 17 Air profiterait du nouveau processeur A19 et d’un modem maison Apple C1, déjà vu sur l’iPhone 16e. Il reprendrait les nouveautés de la gamme : capteur selfie 24 mégapixels, écran 120 Hz et recharge 35 W.

Mais il y a un revers : il ne disposerait que d’un seul capteur photo arrière de 48 mégapixels, sans ultra grand-angle ni téléobjectif.

iPhone 17 Pro et Pro Max : puissance maximale

Les modèles Pro incarnent une montée en gamme significative cette année. Ils embarqueraient la nouvelle puce A19 Pro gravée en 3 nm, couplée à 12 Go de RAM, un bond qui devrait surtout profiter à l’IA intégrée (Apple Intelligence).

La partie photo bénéficierait d’une évolution majeure : le téléobjectif passerait à 48 mégapixels, offrant jusqu’à 8x de zoom. Les trois capteurs arrière atteindraient ainsi la même résolution.

Autres nouveautés attendues un système de refroidissement par chambre à vapeur pour améliorer les performances en usage intensif, la charge inversée sans fil, inédite sur iPhone, et un retour à l’aluminium pour le châssis, après l’épisode du titane.

Les différences entre Pro et Pro Max resteraient minimes : 6,3 pouces contre 6,9 pouces, avec une autonomie logiquement supérieure pour le modèle grand format.

Une génération de transition… mais pleine de nouveautés

Avec l’iPhone 17, Apple semble vouloir homogénéiser son offre. Le 120 Hz arrive enfin sur le modèle de base, le design ultra-fin ouvre une nouvelle voie avec l’Air, et les Pro misent sur la puissance et la photo.

Reste à voir si la réduction de batterie de l’Air ou l’absence de nouvelle puce sur le modèle standard ne viendront pas ternir une gamme qui s’annonce déjà comme l’une des plus complètes jamais proposées par Apple.