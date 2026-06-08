Après des années à intégrer Bing dans pratiquement tous les recoins de Windows, Microsoft semble prêt à faire marche arrière. Une nouvelle évolution de Windows 11 pourrait permettre aux utilisateurs de désactiver complètement les résultats web Bing dans la recherche intégrée du système.

Une modification qui peut sembler mineure à première vue, mais qui répond à l’une des critiques les plus récurrentes adressées à Windows depuis plusieurs générations.

La recherche Windows revient à l’essentiel

Pour de nombreux utilisateurs, la fonction Recherche de Windows a progressivement perdu sa mission première. Au lieu de se limiter aux applications, fichiers ou paramètres stockés localement sur le PC, Microsoft y a ajouté des résultats Bing, des actualités, des suggestions web et des contenus issus de ses propres services.

Le résultat ? Une expérience parfois jugée confuse, où une simple recherche de document pouvait faire remonter des liens Internet sans rapport direct avec la demande.

Selon PCMag, Microsoft teste désormais une séparation plus nette entre la recherche locale et les résultats web.

L’Europe pousse Microsoft à changer

Cette évolution ne semble pas uniquement motivée par les retours des utilisateurs. Elle s’inscrit également dans le cadre du Digital Markets Act (DMA), la réglementation européenne destinée à limiter les pratiques jugées anticoncurrentielles des grandes plateformes numériques.

Depuis plusieurs mois, Microsoft adapte progressivement Windows aux exigences de la DMA :

choix plus libre du navigateur

réduction des incitations vers Edge

contrôle renforcé des services par défaut

meilleure gestion des composants intégrés

La possibilité de désactiver Bing dans Windows Search apparaît comme une conséquence logique de cette nouvelle approche.

Une victoire pour l’expérience utilisateur

Pour les utilisateurs les plus avancés, cette option pourrait représenter un véritable gain de confort. La recherche Windows est avant tout utilisée pour lancer des applications, retrouver des fichiers et accéder rapidement aux paramètres du système.

En supprimant les résultats web, Microsoft pourrait améliorer la rapidité d’exécution, réduire les requêtes réseau inutiles et simplifier l’interface.

Autrement dit, revenir à ce que beaucoup considèrent comme la mission fondamentale d’un moteur de recherche intégré à un système d’exploitation.

Bing n’abandonne pas Windows pour autant

Cette évolution ne signifie pas que Microsoft renonce à sa stratégie autour de Bing ou de l’intelligence artificielle. Bien au contraire. L’entreprise continue d’investir massivement dans Copilot, les fonctionnalités IA de Windows, la recherche augmentée et les services cloud intégrés.

Le changement concerne davantage le contrôle accordé à l’utilisateur que l’abandon des technologies Microsoft.

La firme semble reconnaître qu’une intégration imposée n’est pas toujours synonyme d’adoption.

Un signal important pour l’avenir de Windows

Au-delà de Bing, cette décision reflète une évolution plus profonde. Pendant longtemps, Microsoft a cherché à faire de Windows une porte d’entrée vers son écosystème de services. Aujourd’hui, sous la pression des régulateurs et des attentes des utilisateurs, l’entreprise paraît davantage orientée vers la personnalisation et le choix.

La véritable question reste désormais de savoir si cette fonctionnalité sera réservée à l’Europe ou déployée dans le reste du monde.

Le retour du contrôle utilisateur

Pour de nombreux utilisateurs historiques de Windows, cette évolution possède une valeur presque symbolique. Après des années de débats sur l’intégration forcée de Bing dans Windows Search, Microsoft semble enfin reconnaître qu’un moteur de recherche local doit avant tout servir l’utilisateur avant de servir un écosystème.

Une petite case à cocher dans les paramètres pourrait ainsi devenir l’une des nouveautés les plus appréciées de Windows 11 cette année.

Parfois, l’innovation consiste simplement à laisser le choix.