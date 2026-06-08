L’intelligence artificielle continue de s’infiltrer dans les usages les plus quotidiens des smartphones. Après Gmail, Google Photos, Search et Android lui-même, c’est désormais au tour de Google Messages de bénéficier d’une nouvelle couche d’automatisation portée par Gemini.

Selon une découverte réalisée par 9to5Google dans une version de développement de l’application, Google teste actuellement une fonctionnalité baptisée officieusement « Tap to Draft ». Son objectif : permettre aux utilisateurs de générer instantanément des réponses complètes à partir de simples suggestions contextuelles.

Une évolution qui pourrait profondément transformer notre manière de répondre aux messages au quotidien.

Des réponses plus naturelles que les actuelles Réponses suggérées

Depuis plusieurs années, Google Messages propose déjà les Réponses suggérées, ces courtes réponses générées automatiquement comme :

« Merci »

« D’accord »

« À bientôt »

Pratiques, mais limitées.

La nouvelle approche va beaucoup plus loin. Au lieu de proposer uniquement des réponses courtes, Gemini analyserait le contexte de la conversation afin de générer plusieurs brouillons complets.L’utilisateur n’aurait alors qu’à sélectionner la proposition la plus pertinente.

Le texte serait automatiquement inséré dans la fenêtre de discussion sous forme de brouillon modifiable avant envoi. L’idée est simple : réduire drastiquement le temps passé à rédiger tout en conservant le contrôle final sur le message.

Gemini s’invite dans l’une des applications les plus utilisées d’Android

Cette évolution n’est pas anodine. Les applications de messagerie figurent parmi les services les plus utilisés sur smartphone. Elles représentent des dizaines, voire des centaines d’interactions quotidiennes.

Pour Google, intégrer Gemini directement dans Messages permet de placer l’IA au cœur des échanges numériques les plus fréquents.

L’objectif dépasse largement la simple assistance à l’écriture.

À terme, Google imagine des conversations capables de résumer automatiquement des échanges, suggérer des actions pertinentes, rédiger des réponses complexes et gérer certaines tâches de communication à votre place.

Google Messages devient progressivement un assistant conversationnel autant qu’une application de messagerie.

Une arme supplémentaire face à Apple

Cette initiative intervient alors que la bataille de l’IA mobile s’intensifie. Apple prépare lui aussi une intégration plus profonde de l’intelligence artificielle dans iMessage et dans le futur Siri nouvelle génération attendu avec iOS 27.

De son côté, Google bénéficie d’un avantage stratégique : Gemini est déjà déployé à travers l’ensemble de son écosystème. Gmail rédige des emails. Google Docs reformule des textes. Google Search répond à des questions complexes. Google Messages pourrait désormais participer à cette même logique d’assistance permanente.

La frontière entre système d’exploitation et assistant personnel devient de plus en plus floue.

L’automatisation des conversations soulève aussi des questions

Si la promesse de gain de temps est séduisante, elle soulève également plusieurs interrogations. À mesure que les réponses générées deviennent plus naturelles, il devient difficile de distinguer ce qui a été écrit par l’utilisateur de ce qui a été suggéré par une IA.

Cette évolution pourrait modifier la nature même des échanges numériques.

Un message rédigé à 90 % par une intelligence artificielle reste-t-il réellement personnel ? La question se pose déjà dans les emails professionnels. Elle pourrait bientôt s’étendre aux conversations privées, familiales ou amicales. Comme souvent avec l’IA générative, le défi ne sera pas uniquement technique, mais aussi culturel.

Google construit progressivement le smartphone centré sur l’IA

Même si la fonctionnalité n’a pas encore été officiellement annoncée, sa découverte dans les versions de test confirme une tendance de fond. Google ne considère plus Gemini comme un simple chatbot concurrent de ChatGPT. L’entreprise veut en faire la couche d’intelligence qui relie l’ensemble des services Android.

Après la recherche, les photos, les documents et les contacts, la messagerie représente une étape logique de cette stratégie.

Si « Tap to Draft » est effectivement déployé à grande échelle, répondre à un SMS pourrait bientôt devenir une action aussi simple que sélectionner une suggestion.

Une évolution discrète en apparence, mais qui illustre parfaitement la manière dont l’IA transforme progressivement chaque interaction numérique du quotidien.