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vivo X500 Pro Max : un téléobjectif de 200 mégapixels géant et une batterie 8 000 mAh en fuite

vivo X500 Pro Max : un téléobjectif de 200 mégapixels géant et une batterie 8 000 mAh en fuite

À mesure que l’automne approche, le futur vivo X500 Pro Max continue de se dévoiler. Après les premières informations sur son écran et sa batterie, une nouvelle fuite de Digital Chat Station met cette fois l’accent sur l’un de ses principaux arguments : la photographie mobile.

Et si les informations se confirment, vivo pourrait bien préparer l’un des photophones les plus ambitieux de 2026.

Un capteur principal Sony LOFIC de nouvelle génération

Selon le leak, le prototype actuel du vivo X500 Pro Max embarque un capteur principal Sony de 50 mégapixels au format 1/1,28 pouce. Bien que la référence exacte ne soit pas mentionnée, il pourrait s’agir du futur Sony LYT-838, attendu comme l’un des nouveaux capteurs premium de la marque japonaise.

L’intégration de la technologie LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) vise à améliorer la gestion des hautes lumières et à étendre la plage dynamique, un domaine où Vivo cherche déjà à se distinguer sur ses modèles haut de gamme.

Un impressionnant téléobjectif périscopique de 200 mégapixels

La véritable surprise viendrait toutefois du module téléobjectif. Le vivo X500 Pro Max serait actuellement testé avec un capteur périscopique de 200 mégapixels doté d’un format particulièrement généreux de 1/1,4 pouce.

Pour un téléobjectif smartphone, une telle taille de capteur est exceptionnelle. Elle pourrait offrir une meilleure qualité de zoom optique, davantage de détails en recadrage numérique, des performances nocturnes nettement supérieures et une profondeur de champ plus naturelle.

Face aux futurs Xiaomi 18 Pro Max et Galaxy Z Fold 8 Ultra, Vivo semble clairement vouloir conserver son avance sur le terrain de la photographie longue focale.

Un ultra grand-angle encore en phase d’évaluation

Le troisième capteur reste encore en cours de développement. Vivo testerait actuellement un ultra grand-angle de 50 mégapixels basé sur un capteur Sony IMX série 8, ou une alternative plus compacte également en 50 mégapixels.

Cette partie de la configuration pourrait encore évoluer avant la commercialisation.

Écran BOE 2K, Dimensity 9600 et batterie de 8 000 mAh

Les précédentes fuites évoquaient déjà une fiche technique particulièrement solide :

écran plat BOE de 6,85 pouces

technologie LIPO pour des bordures ultra-fines

définition 2K

taux de rafraîchissement 144 Hz

processeur MediaTek Dimensity 9600 gravé en 2 nm

batterie d’environ 8 000 mAh

Android 17 avec OriginOS 7

Les capacités de recharge n’ont pas encore été révélées.

vivo continue de miser sur la photo premium

Alors que Xiaomi semble préparer un double module de 200 mégapixels sur son Xiaomi 18 Pro Max, vivo adopte une stratégie différente en concentrant ses efforts sur la qualité des capteurs et notamment sur son téléobjectif périscopique.

Le choix d’un capteur 1/1,4 pouce pour le zoom pourrait devenir l’un des principaux arguments du vivo X500 Pro Max. Dans un marché où la photographie mobile progresse désormais par petites touches, vivo semble privilégier les améliorations concrètes de l’expérience utilisateur plutôt que la simple surenchère technique.

Si ces spécifications se confirment lors de son lancement attendu en septembre, le vivo X500 Pro Max pourrait s’imposer comme l’un des smartphones photo les plus avancés de sa génération.