iPhone 17 vs iPhone 16 : le vrai saut générationnel ou encore une évolution timide ?

L’iPhone 16 a bien apporté quelques nouveautés, comme le bouton de Commande l’appareil photo, la puce A18 plus rapide et de légères améliorations photo. Mais pour beaucoup, cela ne suffisait pas à justifier l’achat.

Avec son écran 60 Hz toujours aussi daté, un design quasi inchangé et des fonctions d’IA limitées au lancement (et encore aujourd’hui pour certaines), l’iPhone 16 donnait plus l’impression d’être une mise à jour de routine qu’un vrai changement de cap.

Désormais, tous les regards sont tournés vers l’iPhone 17, qui promet enfin des évolutions plus marquées : un nouveau design, un écran 120 Hz très attendu et un capteur selfie plus précis. Après une comparaison point à point entre l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 16 Pro, voici tout ce que l’on sait déjà sur l’iPhone 17, et comment il pourrait se démarquer de son prédécesseur.

Design : plus fin, plus élégant… et enfin moins de bordures

L’iPhone 16 reprenait la formule habituelle d’Apple, avec seulement un changement notable : le passage à une disposition verticale des capteurs photo pour filmer en Spatial Video, et l’arrivée du bouton de Commande de l’appareil photo (pression et gestes tactiles pour zoomer ou ajuster la mise au point). Dans la pratique, ce bouton restait mal placé et peu indispensable.

L’iPhone 17 irait plus loin avec un nouveau procédé d’assemblage pour adoucir la transition entre cadre et dos en verre. Les fuites de maquettes indiquent aussi un châssis plus fin et des bordures d’écran réduites grâce à la technologie BRS (Border Reduction Structure), offrant une expérience plus immersive.

Côté couleurs, l’iPhone 17 pourrait inaugurer un nouveau violet lavande, plus saturé que les teintes passées. Si Apple applique cette saturation aux autres coloris, la gamme pourrait paraître plus vive que jamais.

Écran : adieu 60 Hz, bonjour ProMotion

C’était le gros point noir du modèle précédent : un écran OLED 6,1 pouces limité à 60 Hz, difficile à justifier à ce niveau de prix.

Avec l’iPhone 17, Apple passerait enfin au 120 Hz ProMotion sur un écran OLED 6,3 pouces, une première pour un modèle non-Pro. La dalle utiliserait le nouveau matériau M14 de Samsung, offrant plus de luminosité, une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie accrue par rapport au M12 de l’iPhone 16.

Apple pourrait aussi proposer le Always-On Display sur la version standard, mais cette option reste incertaine.

Performances et logiciel : A19 et iOS 26, mais l’IA reste floue

L’iPhone 16 introduisait la puce A18, gravée en 3 nm, avec des gains d’efficacité notables et un Neural Engine taillé pour l’IA… même si les Apple Intelligence promises ont pris du retard.

L’iPhone 17 embarquerait la puce A19, toujours en 3 nm mais optimisée pour l’efficacité et le traitement IA. La mémoire resterait probablement à 8 Go, même si des rumeurs évoquent 12 Go pour les futures fonctions d’IA lourdes. Problème : la nouvelle version de Siri, cœur des promesses d’Apple en IA, ne serait pas prête avant 2026.

Heureusement, iOS 26 amène son lot de nouveautés :

Liquid Glass, un design tout en transparence rappelant Windows Vista (en plus élégant).

Un appareil photo simplifié dans l’interface

Filtrage des appels pour bloquer les appels indésirables

Traduction en direct pour traduire en direct les appels

Nouveaux outils Messages : sondages, fonds personnalisés, indicateurs de frappe

De quoi rafraîchir l’expérience, même sans révolution côté IA.

Photo : même formule… sauf pour le selfie

L’iPhone 16 proposait un capteur principal de 48 mégapixels avec ouverture f/1.6, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2, macro, AF), et une caméra selfie de 12 mégapixels (f/1.9).

L’iPhone 17 garderait la même configuration arrière, mais remplacerait le capteur frontal par un nouveau 24 mégapixels plus net et plus performant en vidéo. Toujours pas de téléobjectif, l’optique reste réservée aux modèles Pro.

Batterie et recharge : petites améliorations, meilleure maintenance

L’iPhone 16 avait une batterie de 3 561 mAh et tenait bien la journée, avec une recharge filaire à 20 W et MagSafe à 25 W. L’iPhone 17 passerait à environ 3 600 mAh avec une conception empilée (stacked battery) pour mieux gérer la chaleur et offrir plus d’autonomie sous charge lourde.

Bonne nouvelle : Apple conserverait le système d’adhésif électrique, introduit sur l’iPhone 16, qui facilite le remplacement de la batterie.

Verdict : iPhone 17, enfin le vrai standard moderne ?

Avec son écran 120 Hz, ses bordures affinées, son selfie plus net et son design plus travaillé, l’iPhone 17 semble enfin vouloir moderniser la gamme standard. Les améliorations de performances seront modestes, mais le confort visuel et l’ergonomie devraient nettement progresser.

Si vous avez un iPhone 16 et que 60 Hz ne vous dérange pas, la mise à jour ne sera pas indispensable. Mais pour ceux qui viennent d’un modèle plus ancien — ou qui ne supportent plus la fluidité limitée — l’iPhone 17 pourrait être la vraie évolution attendue depuis deux ans.

Reste à voir si Apple parviendra à livrer ses promesses en matière d’IA… ou si elles seront encore reportées.