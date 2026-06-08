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Xbox Game Pass : 17 jeux confirmés dès leur lancement après le Showcase 2026

Xbox Game Pass : 17 jeux confirmés dès leur lancement après le Showcase 2026

Le Xbox Games Showcase 2026 n’a pas seulement été une vitrine de bandes-annonces. Il a aussi rappelé l’un des piliers de la stratégie Xbox : faire du Game Pass le point d’entrée incontournable vers les grands jeux Microsoft.

Cette année, l’annonce est particulièrement solide. Microsoft a confirmé que 17 titres arriveront dans le Xbox Game Pass dès leur jour de sortie, avec une sélection allant de l’été 2026 au printemps 2027.

Gears of War et Fable en têtes d’affiche

Les deux annonces les plus importantes sont sans surprise Gears of War E-Day et Fable. Le premier arrivera le 6 octobre 2026, tandis que le second est prévu pour le 23 février 2027.

Ces deux exclusivités très attendues seront disponibles dès le lancement dans le Game Pass, renforçant fortement l’attractivité du service.

Microsoft mise aussi sur plusieurs autres poids lourds :

Halo : Campaign Evolved — 28 juillet 2026

Resonance : A Plague Legacy — 27 août 2026

Valor Mortis — 27 septembre 2026

Minecraft Dungeons II — 29 septembre 2026

Persona 4 Revival — 18 février 2027

Spyro : A Realm Beyond — printemps 2027

Une année 2027 déjà très chargée

Le catalogue 2027 s’annonce particulièrement dense. Plusieurs titres majeurs sont déjà confirmés sans date précise :

State of Decay 3

Clockwork Revolution

Persona 6

Senua

Wo Long 2: Wings of Ember

Bad Magpie

Vivarium

Join Us

Magicians: The Devil’s Deal

Cette liste montre que Microsoft ne cherche plus seulement à alimenter le Game Pass avec des sorties régulières. L’entreprise veut en faire un véritable calendrier premium.

Un signal fort après les turbulences tarifaires

Cette offensive arrive dans un contexte sensible. Après une hausse de prix mal accueillie l’an dernier, Microsoft a récemment ramené le tarif du Game Pass Ultimate de 29,99 à 22,99 dollars par mois.

Avec 17 jeux disponibles dès leur lancement, dont plusieurs licences majeures, Xbox dispose désormais d’un argument plus convaincant pour regagner la confiance des abonnés.

Le Game Pass retrouve son meilleur argument

Le message de Microsoft est limpide : le Game Pass doit redevenir synonyme de valeur immédiate. Entre Gears of War, Fable, Halo, Persona, Minecraft et State of Decay, le service retrouve une force de frappe que les joueurs attendaient depuis longtemps.

Si Microsoft tient ce calendrier, 2026 et 2027 pourraient marquer le retour du Game Pass au centre de l’écosystème Xbox.