Apple lance son premier modem 5G maison, le C1 !

L’iPhone 16E, nouvel iPhone « abordable » d’Apple, marque une étape importante pour l’entreprise : l’introduction de sa première puce 5G maison, le C1. Ce modem, conçu pour optimiser l’efficacité énergétique, permet à Apple de réduire sa dépendance envers Qualcomm.

Alors qu’Apple a renouvelé son contrat avec Qualcomm pour utiliser les modems Snapdragon dans ses iPhone jusqu’en 2026, l’entreprise s’apprête à emprunter une nouvelle voie avec son chipset Apple C1.

À propos du nouveau chipset C1, Apple déclare : « Élargissant les avantages du silicium Apple, C1 est le premier modem conçu par Apple et le modem le plus économe en énergie jamais installé sur un iPhone, offrant une connectivité cellulaire 5G rapide et fiable. Le silicium Apple — y compris le C1 —, le tout nouveau design interne et la gestion avancée de l’énergie d’iOS 18 contribuent tous à l’extraordinaire autonomie de la batterie ».

Apple C1 : une nouvelle ère pour la connectivité des iPhone

Apple affirme que le C1 est le modem le plus économe en énergie jamais intégré à un smartphone. Il contribue à l’autonomie accrue de l’iPhone 16E, qui atteint jusqu’à 26 heures de lecture vidéo. C’est 6 heures de plus que l’autonomie offerte par l’iPhone 11.

Le C1 prend en charge une large gamme de fréquences 5G, à l’exception de la mmWave. Le C1 apporte également une connectivité par satellite et à un service SOS.

L’intégration du C1 dans l’iPhone 16E, le modèle le plus abordable de la gamme, permet à Apple de tester sa nouvelle puce sur un marché moins sensible aux performances de pointe.

Un projet de longue haleine

Le développement du C1 a débuté en 2019 avec l’acquisition par Apple de l’activité modem cellulaire d’Intel. Malgré les défis rencontrés, Apple pourrait enfin se passer de Qualcomm pour la connectivité de ses futurs iPhone.

L’iPhone 16E est disponible en précommande dès aujourd’hui et sera commercialisé le 28 février.