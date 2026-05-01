Apple aborde sa transition de direction en position de force. Pour son trimestre clos le 28 mars 2026, le groupe annonce 111,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 17 %, et 29,6 milliards de dollars de bénéfice net.

L’iPhone 17 reste le moteur central

La performance vient d’abord de l’iPhone, dont les revenus atteignent environ 57 milliards de dollars, en hausse de 22 % sur un an. La famille iPhone 17 porte la dynamique, avec une croissance à deux chiffres dans la majorité des grands marchés, dont les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Japon et l’Europe de l’Ouest.

Cette vigueur confirme une réalité simple : malgré les débats sur l’IA, les prix ou le renouvellement matériel, l’iPhone reste le cœur économique d’Apple.

Les Services continuent d’installer une rente stratégique

Les Services atteignent près de 31 milliards de dollars, un nouveau record. App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, abonnements et paiements forment désormais une machine à revenus récurrents, moins dépendante des cycles matériels.

C’est l’autre pilier du modèle Apple : vendre des appareils premium, puis prolonger leur valeur dans un écosystème de services de plus en plus rentable.

Mac, iPad et wearables progressent malgré les contraintes

Le Mac génère 8,4 milliards de dollars, malgré des tensions d’approvisionnement, soutenu notamment par le lancement du MacBook Neo. L’iPad atteint 6,9 milliards, porté par l’iPad A16 et l’iPad Pro M5. Les wearables, maison et accessoires montent à 7,9 milliards, avec une base installée d’Apple Watch toujours en croissance.

Apple revendique aussi une base active de 2,5 milliards d’appareils, un record qui renforce mécaniquement la puissance de ses services et de ses futures fonctions IA.

Tim Cook prépare la relève

Ce trimestre intervient dans un moment charnière : Tim Cook doit céder sa place à John Ternus plus tard cette année, tout en restant executive chairman. Cook a insisté sur sa confiance dans l’équipe dirigeante et dans la capacité d’Apple à poursuivre sa trajectoire. ￼

Le message est clair : Apple veut présenter cette transition non comme une rupture, mais comme une continuité maîtrisée.

Une Apple très solide, mais attendue sur l’IA

Les chiffres rassurent. Mais le prochain vrai test sera stratégique : Apple doit prouver que son retard perçu dans l’intelligence artificielle peut être comblé sans fragiliser son ADN de confidentialité, d’intégration et de simplicité.

Pour l’instant, l’entreprise avance avec une force rare : un iPhone toujours dominant, des Services en record, et une base installée gigantesque. Le défi de John Ternus sera de transformer cette puissance en nouvelle vague d’innovation.