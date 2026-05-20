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Google AI Studio permet désormais de créer des apps Android avec Gemini

Google AI Studio permet désormais de créer des apps Android avec Gemini

Google pousse encore plus loin sa vision du « vibe coding ». À la Google I/O 2026, l’entreprise a annoncé de nouvelles capacités de création native d’applications Android directement dans Google AI Studio, avec une promesse ambitieuse : permettre de générer des applications Android fonctionnelles en quelques minutes via l’IA.

Android devient une plateforme de création assistée par IA

Jusqu’ici, développer une application Android impliquait d’installer Android Studio, de configurer un environnement complexe, d’apprendre Kotlin, de gérer les builds, puis de tester sur émulateur ou appareil physique.

Google cherche désormais à compresser tout ce processus dans une interface Web alimentée par Gemini. Les applications générées utilisent Kotlin, Jetpack Compose, et peuvent déjà interagir avec des composants matériels comme le GPS, le Bluetooth ou le NFC.

L’utilisateur décrit simplement ce qu’il veut construire, et AI Studio génère automatiquement l’application Android correspondante.

Google ouvre Android aux non-développeurs

La stratégie est importante. Google ne cible plus uniquement les développeurs professionnels. L’entreprise veut aussi attirer les créateurs non techniques, les entrepreneurs, les enseignants, ou les utilisateurs qui veulent simplement construire un outil personnel.

Le résultat ressemble à une démocratisation massive du développement mobile.

Pour l’instant, les applications restent destinées à un usage personnel ou à des tests internes. Mais, Google prévoit déjà d’étendre progressivement la publication vers les amis, la famille puis potentiellement un partage plus large.

L’émulateur Android arrive directement dans le navigateur

Google AI Studio intègre également un émulateur Android web permettant de tester l’application instantanément dans le navigateur. Les utilisateurs peuvent ensuite installer l’application sur leur smartphone via USB, utiliser ADB intégré, ou préparer directement un package pour Google Play Console.

Google prévoit aussi une future intégration de Firebase afin d’ajouter : authentification, base de données, backend cloud, et sécurité applicative. Autrement dit, Google construit progressivement une chaîne complète de développement Android pilotée par IA.

Gemini veut aussi changer la découverte des applications

Mais, Google ne s’arrête pas à la création. L’entreprise ajoute également une couche IA à la découverte d’applications via un nouveau système « Ask Play ». Dans le Play Store, les utilisateurs pourront dialoguer naturellement avec Gemini afin de trouver des applications adaptées à leurs besoins.

Encore plus stratégique : les applications commenceront aussi à apparaître directement dans les conversations Gemini sur Android et sur le web.

Cela change profondément la logique du Play Store. Au lieu de rechercher manuellement une app, l’utilisateur pourrait simplement décrire son besoin à Gemini… qui suggérera alors automatiquement des applications pertinentes.

Google prépare un Android « AI-native »

L’ensemble révèle une vision extrêmement claire. Google veut que l’IA intervienne à toutes les étapes : création, prototypage, test, publication, et découverte des applications. Le smartphone devient progressivement une plateforme où les applications sont construites par IA, recommandées par IA, et utilisées avec des agents IA.

Et, dans cette transformation, Android pourrait devenir l’un des premiers grands écosystèmes logiciels réellement « AI-native ».