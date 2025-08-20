Accueil » iPhone 17 Pro Max vs iPhone 17 Pro : quelles différences attendues cette année ?

iPhone 17 Pro Max vs iPhone 17 Pro : quelles différences attendues cette année ?

Comme chaque rentrée, Apple s’apprête à lever le voile sur sa nouvelle gamme d’iPhone. Apple dévoilera la gamme iPhone 17 dans quelques semaines, et comme chaque année, la question revient : quelles différences justifient de passer au modèle iPhone 17 Pro Max plutôt qu’à l’iPhone 17 Pro ?

Si les différences entre les deux modèles ont souvent été minimes par le passé, cette année, le Pro Max semble creuser l’écart, notamment en matière d’autonomie.

iPhone 17 Pro Max vs iPhone 17 Pro : Une différence de taille… littéralement

Ce n’est pas une surprise : l’iPhone 17 Pro Max reste le plus grand des deux. Le format des écrans reste inchangé par rapport à l’iPhone 16 :

iPhone 17 Pro : écran de 6,3 pouces

iPhone 17 Pro Max : écran de 6,9 pouces

Grâce à cette taille plus généreuse, Apple peut loger une batterie plus imposante dans le châssis du Pro Max. Mais en 2025, la firme pourrait aller encore plus loin.

Un Pro Max plus épais… pour plus d’autonomie

Selon certaines sources, l’iPhone 17 Pro Max serait environ 5 % plus épais que l’iPhone 16 Pro Max. Cette augmentation de 0,475 mm vise à repousser les limites d’autonomie, alors que le Pro standard conserverait les performances de l’iPhone 16 Pro.

En effet, l’augmentation de volume permettrait de faire passer la capacité de la batterie à 5 000 mAh, contre 4 676 mAh l’an dernier. De quoi offrir une autonomie record pour un iPhone, confirmant la stratégie d’Apple de faire du Pro Max le roi de l’endurance mobile.

À l’inverse, l’iPhone 17 Pro ne gagnerait ni en épaisseur ni en batterie. L’autonomie devrait donc rester stable par rapport à la génération précédente.

Pas de vraie différence côté photo (pour une fois)

Les années précédentes, Apple a parfois réservé certaines exclusivités photo à son modèle Pro Max — comme le zoom périscopique 5x sur l’iPhone 15 Pro Max.

Mais cette année, les deux modèles devraient être équipés du même trio de capteurs arrière de 48 mégapixels, et d’un nouveau capteur frontal de 24 mégapixels. Aucun différenciateur majeur n’est prévu du côté de la photo — du moins pour l’instant.

Dynamic Island: des rumeurs contradictoires

Un temps, certaines fuites évoquaient une Dynamic Island plus petite sur l’iPhone 17 Pro Max. Mais les dernières infos indiquent que ce changement, s’il a lieu, concernerait toute la gamme iPhone 17. Rien d’exclusif, donc.

En résumé : un iPhone 17 Pro Max encore plus endurant

Si vous hésitez entre les deux modèles, voici ce qu’il faut retenir :

Caractéristique iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Écran 6,3 pouces 6,9 pouces Batterie Environ 4 676 mAh Environ 5 000 mAh Épaisseur Identique à 2024 En hausse de 5 % Appareil photo 48 mégapixels x3 + 24 mégapixels Idem Dynamic Island Standard Idem

L’iPhone 17 Pro Max ne se limite plus à un simple grand format. En 2025, il pourrait offrir une autonomie sensiblement supérieure, ce qui en ferait le choix logique pour les utilisateurs intensifs. En revanche, si vous privilégiez un format plus compact sans compromis sur les performances photo, le Pro classique reste un excellent choix.