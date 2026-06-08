Aucun service grand public n’a atteint aussi rapidement le milliard d’utilisateurs mensuels. Mais, derrière ce succès spectaculaire, une autre réalité émerge : l’IA générative entre dans une phase où la croissance ne suffit plus. Désormais, la véritable compétition se joue sur l’engagement, les usages professionnels et les revenus.

Selon les estimations du cabinet d’intelligence de marché Sensor Tower, ChatGPT aurait dépassé le milliard d’utilisateurs actifs mensuels sur mobile en mai 2026, moins de quatre ans après son lancement public en novembre 2022. Un rythme inédit dans l’histoire des applications numériques, devant TikTok, Instagram, YouTube ou encore Google Maps.

Pour OpenAI, c’est une consécration. Pour les investisseurs qui scrutent déjà les futures introductions en bourse du secteur, c’est surtout le début d’une nouvelle phase.

Un milliard d’utilisateurs, mais un marché qui se fragmente

Le chiffre impressionne, mais mérite d’être replacé dans son contexte.

L’estimation de Sensor Tower concerne uniquement l’application mobile ChatGPT. Elle n’inclut ni l’utilisation sur le web, ni les applications desktop, ni les intégrations API, ni les services tiers reposant sur les modèles d’OpenAI.

Même avec cette limitation, la performance reste exceptionnelle. OpenAI indiquait déjà en février 2026 avoir dépassé les 900 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires et les 50 millions d’abonnés payants.

Mais, pendant que ChatGPT établit des records d’audience, un concurrent progresse à une vitesse encore plus impressionnante.

Claude affiche une croissance explosive

Selon les mêmes données, Claude a enregistré une croissance annuelle d’environ 640 % de ses utilisateurs mobiles au deuxième trimestre 2026. À titre de comparaison, ChatGPT progressait de 62 % sur la même période.

La différence s’explique en partie par la taille des bases installées. Claude part d’un niveau beaucoup plus faible, avec environ 56 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit seulement 5,6 % de l’audience mobile estimée de ChatGPT.

Mais cette croissance traduit surtout une dynamique différente : Anthropic attire une population d’utilisateurs très engagés, notamment dans les métiers techniques.

Deux visions de l’intelligence artificielle

Derrière les chiffres se cache une divergence stratégique profonde. ChatGPT s’est imposé comme la plateforme IA généraliste par excellence. OpenAI a construit un écosystème complet mêlant génération de texte, image, voix, programmation, automatisation et assistants personnalisés.

Cette polyvalence explique sa popularité auprès du grand public.

Claude suit une trajectoire différente. Développé par Anthropic, le modèle s’appuie sur une approche baptisée Constitutional AI, conçue pour améliorer la cohérence des réponses et réduire les hallucinations.

Cette architecture a permis à Claude de devenir une référence dans plusieurs domaines spécialisés, notamment le développement logiciel, l’analyse documentaire, le traitement de longs contextes et les workflows agentiques complexes.

Résultat : Claude est devenu l’outil privilégié de nombreux développeurs et équipes techniques.

Le signal qui inquiète OpenAI

L’information la plus intéressante de l’étude Sensor Tower n’est pourtant pas le milliard d’utilisateurs. Parmi les utilisateurs américains de ChatGPT ayant installé Claude au premier trimestre 2026, le temps passé sur ChatGPT aurait diminué d’environ 5 % dans le mois suivant.

Ce chiffre ne prouve pas que Claude remplace ChatGPT. Il montre cependant qu’une partie des utilisateurs les plus avancés commence à répartir ses usages entre plusieurs plateformes.

C’est un phénomène inédit dans l’industrie logicielle moderne.

Contrairement aux réseaux sociaux, où la valeur dépend largement de l’effet de réseau, les assistants IA peuvent coexister facilement. Un utilisateur peut demander à Claude d’analyser un dépôt GitHub puis utiliser ChatGPT quelques minutes plus tard pour créer une présentation, générer des images ou traiter des données.

Le véritable concurrent de ChatGPT n’est donc pas forcément Claude seul, mais le modèle du « multi-assistant ».

La guerre des revenus est déjà lancée

Cette évolution se reflète dans les performances financières des deux entreprises. OpenAI afficherait un rythme de revenus annualisés proche de 25 milliards de dollars.

Anthropic, de son côté, aurait franchi la barre des 47 milliards de dollars de revenus annualisés, principalement grâce aux entreprises et aux intégrations cloud via Amazon Bedrock et Google Vertex AI.

Cette différence est révélatrice.

OpenAI domine largement le marché grand public. Anthropic gagne du terrain là où les budgets sont les plus élevés : développement logiciel, infrastructures cloud et déploiements d’entreprise.

Les introductions en bourse vont cristalliser cette rivalité

Le timing est loin d’être anodin. Anthropic a récemment déposé de manière confidentielle son dossier d’introduction en bourse auprès de la SEC américaine. OpenAI devrait suivre dans les prochaines semaines selon plusieurs observateurs du marché.

Les investisseurs devront alors répondre à une question simple : quelle métrique compte réellement ?

Le milliard d’utilisateurs de ChatGPT démontre une domination sans précédent sur le marché grand public. Les revenus et l’adoption professionnelle de Claude racontent une autre histoire, celle d’une IA qui gagne du terrain dans les usages à forte valeur économique.

L’ère de la domination absolue semble déjà terminée

Pendant trois ans, l’industrie de l’IA a été racontée comme l’histoire de ChatGPT. L’année 2026 marque un changement de narration. OpenAI conserve une avance considérable en matière d’audience, de notoriété et d’écosystème. Mais l’émergence de Claude montre que le marché se spécialise rapidement.

Le prochain chapitre ne sera probablement pas celui d’un vainqueur unique. Il opposera des plateformes qui excellent dans des domaines différents, avec des utilisateurs capables de naviguer entre elles selon leurs besoins.

ChatGPT a remporté la course au milliard d’utilisateurs. La bataille qui commence maintenant est sans doute plus importante : celle du temps, de la fidélité et de la valeur créée pour chaque utilisateur.