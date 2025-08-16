Accueil » iPhone 17 Pro : retour au dos en métal et adieu au titane ?

La sortie de l’iPhone 17 approche à grands pas, avec un événement attendu autour du 9 septembre 2025. Et alors que les fuites se multiplient, l’une des dernières révélations risque de diviser les fans : Apple abandonnerait le titane au profit de l’aluminium pour son prochain modèle iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro : Une fuite confirme un châssis en aluminium

Selon le média coréen Naver, un informateur industriel connu sous le nom de « yeux1122 » a partagé des images issues de la chaîne de production supposée de l’iPhone 17 Pro. Ces clichés montrent un châssis en aluminium avec des découpes pour les caméras et les bobines MagSafe, confirmant l’abandon du titane introduit sur l’iPhone 15 Pro.

La structure semble entourer l’arrière de l’appareil, laissant supposer que le dos pourrait ne plus être en verre, mais plutôt recouvert d’un revêtement métallique ou composite.

Une rumeur qui, si elle se confirme, marquerait le retour des iPhone à dos en métal, absents depuis l’iPhone 7 sorti en 2016.

Un choix qui remet en question la recharge sans fil ?

Apple pourrait s’inspirer du Pixel 5 de Google, qui intégrait une ouverture dans le châssis métallique pour laisser passer la recharge sans fil, recouverte par un polymère. Si le dos de l’iPhone 17 Pro est effectivement en métal, Apple devra intégrer une solution similaire pour maintenir la compatibilité MagSafe.

Les avantages :

Résistance accrue aux chutes : pas de verre à briser

Toucher premium : sensation solide et « fraîche »

Bonne dissipation thermique : idéal pour les performances soutenues

Moins sensible aux traces de doigts

Les inconvénients :

Interférence avec la recharge sans fil

Peut chauffer excessivement sans bon design thermique

Risque de pliure s’il n’est pas assez renforcé (bonjour #bendgate)

Plus cher à produire que le verre

Potentiellement plus lourd

Une nouvelle philosophie de design chez Apple ?

Apple s’éloignerait ici de son design « sandwich de verre » qui domine depuis l’iPhone X. Si cela se confirme, l’iPhone 17 Pro pourrait adopter une nouvelle identité visuelle, centrée sur le métal et l’unibody, avec des finitions inspirées de l’aéronautique. Cette transition marquerait une rupture, mais aussi un retour aux sources, rappelant les iPhone 5/6/7 très appréciés pour leur robustesse et leur look monobloc.

Bien qu’Apple n’ait pas encore confirmé officiellement les dates, les habitudes passées laissent entrevoir le planning suivant :

Présentation : 9 septembre 2025

Précommandes : 12 septembre 2025

Disponibilité générale : 19 septembre 2025

Nombre d’utilisateurs se disent nostalgiques des iPhone à dos en métal, tandis que d’autres regrettent déjà la finesse et légèreté du titane, utilisé uniquement sur les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Si cette fuite se confirme, l’iPhone 17 Pro marquerait un tournant dans le design des smartphones Apple, avec un retour au métal comme matériau principal. Si cela pourrait améliorer la durabilité et la dissipation thermique, cela impose aussi des compromis techniques, notamment autour de la recharge sans fil. Reste à savoir si ce pari sera bien reçu par les fans… ou s’il déclenchera un nouveau « bendgate ».