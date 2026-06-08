OpenAI veut faire de ChatGPT un véritable espace de travail, pas seulement un assistant de rédaction. Avec une nouvelle fonction intégrée aux blocs d’écriture, il devient possible de rédiger, modifier et envoyer un email sans quitter la conversation.

Jusqu’ici, l’utilisateur devait souvent rédiger son message dans ChatGPT, puis le copier dans Gmail, Outlook ou un autre client mail. Cette étape intermédiaire disparaît désormais sur la version web.

Les blocs d’écriture deviennent plus utiles

Les blocs d’écriture affichent les textes générés dans un espace séparé, plus proche d’un éditeur que d’une simple réponse de chatbot. Pour un email, l’utilisateur peut modifier directement le contenu, sélectionner une phrase, demander une reformulation, accepter ou refuser des suggestions, puis finaliser le message dans le même bloc.

La nouveauté ajoute l’étape décisive : l’envoi.

Un gain de temps pour les usages professionnels

Cette fonction renforce l’ambition de ChatGPT dans la productivité quotidienne. Rédaction de mails, feuilles de calcul, documents, analyse de données : OpenAI cherche à rapprocher son assistant des outils bureautiques classiques.

L’objectif est clair : réduire les allers-retours entre applications et transformer ChatGPT en interface centrale de travail. Cette avancée soulève toutefois une prudence évidente. Envoyer un email depuis ChatGPT implique de confier davantage de données personnelles ou professionnelles à la plateforme.

Pour les messages sensibles, confidentiels ou juridiques, mieux vaut conserver une approche mesurée et vérifier précisément les paramètres de confidentialité avant d’adopter cette fonction au quotidien.

ChatGPT devient un outil d’action

Avec l’envoi d’emails, ChatGPT franchit une nouvelle étape. Il ne se contente plus de proposer du texte : il commence à exécuter directement des tâches.

C’est une évolution discrète, mais importante. Car l’avenir des assistants IA ne se jouera pas seulement sur la qualité de leurs réponses, mais sur leur capacité à transformer une intention en action concrète.