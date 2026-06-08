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Test de la HUAWEI Watch Fit 5 Pro : l’Apple Watch de ceux qui ne veulent pas d’Apple Watch

Test de la HUAWEI Watch Fit 5 Pro : l'Apple Watch de ceux qui ne veulent pas d'Apple Watch

En 2020, le premier Watch Fit de HUAWEI était un tracker fitness d’entrée de gamme au design plastique, dont le seul mérite était d’être abordable. Six ans et quatre générations plus tard, la HUAWEI Watch Fit 5 Pro est une montre connectée à part entière, capable de tenir tête aux références du segment : Apple Watch SE 3, Galaxy Watch 7, Garmin Venu 4. Une évolution que peu auraient imaginée à l’époque.

Lancée le 7 mai 2026 à 299 € en Europe, la Watch Fit 5 Pro se décline en trois coloris : orange, blanc et noir — le modèle orange étant livré avec le bracelet tissé AirDry Woven, les deux autres avec un bracelet en fluoroélastomère.

Dans la boîte, on retrouve :

Montre

Support de charge (avec câble de charge)

Guide de démarrage rapide, informations de sécurité et carte de garantie

HUAWEI Watch Fit 5 Pro : Design et ergonomie

La comparaison avec l’Apple Watch s’impose immédiatement. Boîtier carré, couronne numérique sur le côté, bouton secondaire, écran qui occupe quasiment toute la face : HUAWEI n’essaie pas de cacher l’inspiration.

Mais, la Watch Fit 5 Pro a ses propres arguments, à commencer par des bords d’écran de seulement 1,8 mm uniformes sur tous les côtés, ce qui donne un ratio écran/façade de 83 % — supérieur à celui de l’Apple Watch SE 3. L’ensemble est plus épuré visuellement que beaucoup de ses concurrentes.

La construction mêle des matériaux premium à un poids remarquablement contenu. Le boîtier de 44,5 × 40,8 mm (unique taille disponible) est en alliage d’aluminium aéronautique avec revêtement nanocéramique pour la résistance aux rayures. La lunette est en alliage de titane aéronautique — avec de subtiles inserts orangés, spécifiques au modèle orange.

Le fond de boîtier est en composite fibres polymère. La dalle est protégée par un verre saphir 2,5D. L’ensemble pèse 30,4 grammes sans le bracelet — c’est léger pour une montre avec autant de capteurs.

Une montre à garder tout le temps au poignet

L’épaisseur de 9,5 mm seulement est l’une des plus fines du marché du sport. La montre disparaît sur le poignet lors des sessions d’entraînement, et ne se fait pas sentir lors du port nocturne. La couronne numérique offre un retour haptique agréable et une navigation fluide dans les menus. Un garde-couronne entre la couronne et le bouton secondaire évite les pressions accidentelles — un détail bien pensé.

La certification 5 ATM couvre la natation jusqu’à 50 mètres. Plus remarquable : la certification EN 13 319 valide la Watch Fit 5 Pro pour la plongée libre jusqu’à 40 mètres — une première dans la gamme Fit, absente des concurrentes à ce prix. Le modèle standard (Watch Fit 5, à 200 €) ne bénéficie pas de cette certification.

HUAWEI Watch Fit 5 Pro : Écran et interface

L’écran AMOLED de 1,92 pouce (480 × 408 pixels, 328 PPI) est l’un des points forts de la montre. La luminosité maximale atteint 3 000 nits — parfaitement lisible en plein soleil et en situation de sport extérieur.

Le panneau LTPO adapte son taux de rafraîchissement entre 1 Hz et 60 Hz selon le contenu affiché : 60 Hz pour les animations et la navigation, 1 Hz pour l’affichage statique — ce qui préserve la batterie sans rendre l’interface paresseuse. Le verre saphir 2,5D ne courbe que légèrement aux extrêmes bords, sans générer de reflets gênants.

L’interface sous HarmonyOS reprend l’architecture habituelle des montres HUAWEI : cadran principal, glissements latéraux pour les widgets (météo, musique, calendrier, contrôles rapides), glissement vers le bas pour les notifications, et tiroir d’applications accessible via la couronne. La navigation est fluide et cohérente avec le reste de l’écosystème HUAWEI.

La Watch Fit 5 Pro intègre le mode Always-On Display, qui maintient une version simplifiée du cadran en permanence grâce au LTPO 1 Hz. Activé en permanence, ce mode réduit l’autonomie à environ 4 jours — ce qui reste acceptable, mais incite à le réserver aux situations où la consultation rapide est prioritaire.

Le mode « soulever pour allumer » reste le choix par défaut pour la majorité des usages.

À noter : HUAWEI propose par défaut des cadrans avec animations de panda — mascotte de la fonction Mini-Workout. Si cette approche ludique correspond à l’ADN « Fit » de la gamme, elle peut surprendre au premier abord. Il est bien entendu possible de la désactiver au profit d’un cadran plus classique.

HUAWEI Watch Fit 5 Pro : Connectivité et fonctionnalités smartwatch

La Watch Fit 5 Pro s’appuie sur le Bluetooth 6.0 et intègre le NFC pour les paiements sans contact (pas disponible en France). Pas de Wi-Fi intégré, pas de LTE — la connexion smartphone est requise pour les notifications, les mises à jour et la synchronisation des entraînements.

Sous iOS, la montre fonctionne via l’application HUAWEI Health, mais l’application doit rester ouverte en arrière-plan pour maintenir la synchronisation. Les propriétaires de plusieurs montres HUAWEI devront basculer manuellement entre appareils dans l’app. La compatibilité Android est plus fluide, et l’expérience optimale reste bien entendu réservée aux appareils HUAWEI sous HarmonyOS.

Les fonctions smartwatch classiques sont présentes : notifications, contrôle musical, réponses rapides aux messages, météo, calendrier, alarmes. Pas de boutique d’applications tierces comparable à l’App Store ou au Play Store — l’écosystème applicatif reste le point faible structurel de toutes les montres HUAWEI en dehors de la Chine.

HUAWEI Watch Fit 5 Pro : Santé et bien-être

C’est l’un des aspects les plus complets de cette montre dans sa gamme de prix. La Watch Fit 5 Pro embarque un module optique 6 LED/6 photodiodes (le même que sur la GT Runner 2) pour la mesure de la fréquence cardiaque en continu — les retours des testeurs saluent une très bonne précision, comparable aux meilleures montres du segment.

Les fonctionnalités santé avancées incluent :

ECG (électrocardiogramme) — inhabituel à ce prix

Mesure de la rigidité artérielle — exclusive à HUAWEI dans cette gamme

Analyse des arythmies par onde de pouls — certifiée CE en Europe

SpO 2 (saturation en oxygène), HRV (variabilité de la fréquence cardiaque), température cutanée

Suivi du sommeil TruSleep 4.0 avec détection des phases, des apnées de sommeil et compte-rendu matinal

Étude de risque diabétique — nouveauté de cette génération

Adaptation à l’altitude — également nouvelle sur ce modèle

Suivi du cycle menstruel, bilan émotionnel, monitoring du stress en continu

Un bémol sur le suivi du sommeil : les rapports générés par l’application HUAWEI Health peuvent être jugés alarmistes. Un sommeil irrégulier déclenche des avertissements sévères sur les risques d’obésité, de diabète ou d’allergies. Même des nuits correctes s’accompagnent de mises en garde.

Le contenu informatif est précieux, mais le ton peut s’avérer anxiogène — HUAWEI gagnerait à calibrer la communication de ces données vers davantage de bienveillance.

Sport et activités

La Watch Fit 5 Pro propose plus de 100 modes d’activité. Pour le positionnement, elle intègre le GNSS double bande tous-systèmes : GPS (L1+L5), Galileo (E1+E5a), GLONASS, BeiDou (B1I+B1C+B2a), QZSS (L1+L5) et NavIC — la même couverture satellite que sur la GT Runner 2. La précision GPS est globalement bonne pour la majorité des sessions d’entraînement, bien que quelques testeurs pointent des légères irrégularités de tracé à l’examen approfondi.

La nouveauté la plus sympathique est le mode Mini-Workout : la montre propose des séquences courtes d’exercices (mobilité cervicale, épaules, étirements) avec une animation de panda pour guider les mouvements. C’est volontairement léger et ludique — et particulièrement adapté aux personnes en situation sédentaire qui ont besoin de rappels réguliers pour bouger, sans se sentir visées par un protocole d’athlète de haut niveau.

Pour les sportifs plus exigeants, le mode Trail Run avec points de passage et marqueurs de destination (exclusif au modèle Pro), les métriques de puissance virtuelle pour le cyclisme, les cartes de parcours golf avec analyse de swing, et la natation jusqu’à 50 mètres couvrent un spectre très large.

L’intégration avec Strava, Komoot, Intervals.icu, FiiT et d’autres partenaires via HUAWEI Health MultiPass enrichit utilement l’écosystème tiers.

HUAWEI Watch Fit 5 Pro : Autonomie et recharge

L’autonomie est le point fort historique de la gamme HUAWEI, et la Watch Fit 5 Pro confirme cette réputation. HUAWEI adopte pour la première fois dans la gamme Fit une batterie haute-silicium de 471 mAh, offrant une densité énergétique accrue de 14 % et une capacité de 18 % supérieure à la génération précédente.

En pratique, les résultats sont les suivants :

Usage léger : jusqu’à 10 jours

Usage typique : environ 7 jours — confirmé par tous les testeurs

Always-On Display activé : environ 4 jours

Mode Trail Run (GPS continu, écran fréquemment allumé) : 25 heures

Usage intensif (AoD, GPS régulier, monitoring continu) : environ 5 jours

La recharge sans fil rapide (SuperCharge 2e génération) recharge la montre de 0 à 100 % en environ 60 minutes — les tests suggèrent même que la charge complète est parfois atteinte en 40 minutes. Le dock de charge est magnétique et sans fil. Seule réserve : le câble est en USB-A, ce qui peut obliger à ressortir un adaptateur sur les installations récentes tout en USB-C.

HUAWEI Watch Fit 5 Pro : Verdict

La HUAWEI Watch Fit 5 Pro est l’aboutissement de six ans d’évolution d’une gamme qui a su transformer un tracker entrée de gamme en montre sport premium. Son boîtier titane et aluminium, son verre saphir, son écran AMOLED 3 000 nits avec LTPO, sa certification plongée libre à 40 mètres, ses capteurs santé avancés (ECG, rigidité artérielle, arythmie certifiée CE) et son autonomie d’une semaine en font une proposition difficile à battre à moins de 300 €.

Elle s’adresse avant tout aux utilisateurs Android qui cherchent l’esthétique et le confort de l’Apple Watch, sans les contraintes de l’écosystème Apple, et avec une autonomie bien supérieure. Face à la Galaxy Watch 7 ou à l’Apple Watch SE 3, elle tient la comparaison sur presque tous les critères fitness et santé — et les dépasse nettement sur l’autonomie.

Les limites sont connues : pas de connectivité cellulaire, écosystème applicatif restreint en dehors de la Chine, paiements NFC limités à Curve Pay selon les régions, et synchronisation iOS moins transparente que sous Android. Les rapports de sommeil alarmistes de l’application méritent également une refonte éditoriale.