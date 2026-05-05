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iPhone 17 : Apple domine les ventes mondiales au T1 2026, mais Samsung reste leader global

iPhone 17 : Apple domine les ventes mondiales au T1 2026, mais Samsung reste leader global

Apple a-t-il été le premier constructeur mondial entre janvier et mars 2026 ? La réponse dépend des cabinets d’analyse. Mais un fait, lui, ne souffre aucune contestation : Apple a signé un triplé sur les smartphones les plus vendus au monde.

L’iPhone 17 écrase la concurrence… dans les ventes par modèle

Selon les données de Counterpoint Research, l’iPhone 17 s’impose comme le smartphone le plus vendu au monde au T1 2026, avec environ 6 % des ventes globales à lui seul.

Encore plus impressionnant, Apple occupe les trois premières places du classement

1er : iPhone 17

2e : iPhone 17 Pro Max

3e : iPhone 17 Pro

Un scénario devenu presque habituel pour Apple, mais rarement avec un écart aussi marqué entre le modèle standard et ses variantes premium.

Pourquoi le modèle « standard » prend l’avantage

Ce renversement face au Pro Max — leader au trimestre précédent — n’est pas anodin. Le succès de l’iPhone 17 repose sur un équilibre devenu stratégique :

Prix inchangé

Stockage de base plus généreux

Écran amélioré (taille + fluidité)

Performances photo en hausse

Apple semble avoir trouvé la formule idéale : un modèle accessible qui capte le cœur du marché sans cannibaliser totalement ses versions Pro.

Samsung reste leader… mais autrement

Si Apple domine par modèle, Samsung conserve souvent l’avantage en volume global — grâce à une stratégie très différente. Le constructeur coréen place cinq modèles dans le top 10 :

Galaxy A07 4G (4e)

Galaxy A17 5G

Galaxy A56

Galaxy A36

Galaxy A17 4G

Une présence massive… mais concentrée sur le milieu et l’entrée de gamme.

Fait notable : aucun modèle Galaxy S premium n’apparaît dans ce classement, notamment à cause du lancement tardif du Samsung Galaxy S26 Ultra.

Apple : domination visible… mais fragilité sous-jacente ?

Derrière ce podium impressionnant, certains signaux méritent attention :

L’iPhone 16 recule dans le classement

Le modèle iPhone 16e disparaît du top 10

L’échec relatif de l’iPhone Air laisse un vide stratégique

Autrement dit, Apple domine le haut du panier… mais montre des signes de faiblesse sur certains segments.

Une question stratégique pour Apple : faut-il retarder l’iPhone 18 ?

Les rumeurs évoquent un lancement différé pour l’iPhone 18, tandis que les versions Pro arriveraient plus tôt. Un choix qui peut surprendre. Si le modèle standard est aujourd’hui le plus populaire, pourquoi ralentir son renouvellement ? Apple pourrait chercher à lisser ses cycles de vente, ou à repositionner ses gammes face à une demande changeante.

Le T1 2026 confirme une dynamique bien connue, mais de plus en plus marquée : Apple domine en valeur et en visibilité produit, tandis que Samsung domine en volume et diversité de gamme.

Mais une nouvelle tendance émerge : le retour en force des modèles « standards ». Dans un marché sous pression économique, les utilisateurs semblent privilégier l’équilibre plutôt que l’excès.

Et si le vrai gagnant de 2026 n’était pas le smartphone le plus puissant… mais le plus cohérent ?