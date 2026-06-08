Au Computex 2026, MSI a dévoilé le MEG Vision X2 AI+, un PC gaming haut de gamme dont la vraie surprise n’est pas la puissance, mais la mise en scène de l’IA. Sa particularité : un écran cylindrique intégré au châssis, baptisé AI Holostage, conçu pour afficher un compagnon numérique directement sur le bureau.

Un avatar IA dans le boîtier

Le AI Holostage sert à donner une présence physique à des compagnons virtuels, des « desktop pets » ou des avatars IA tiers. Par défaut, MSI y intègre LuckyClaw, son assistant IA local capable de répondre à des commandes vocales naturelles.

LuckyClaw peut notamment contrôler les profils de performance, les réglages de moniteurs MSI et l’éclairage RGB. MSI promet aussi de nouvelles capacités via de futures mises à jour.

Côté matériel, le MEG Vision X2 AI+ embarque un Intel Core Ultra 7 265 et une Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, avec prise en charge de DLSS 4.5. Le refroidissement est confié au système Silent Storm Cooling AI, déjà mis en avant sur la gamme Vision X AI.

Le châssis adopte aussi une conception évolutive sans outil, fidèle à l’ADN des machines gaming premium où la performance doit rester accessible à l’upgrade.

Gadget ou nouvelle interface ?

L’idée est à la fois étrange et révélatrice. MSI ne se contente plus d’ajouter un assistant dans un logiciel : il lui réserve une scène, un espace visible, presque théâtral.

Reste à savoir si l’AI Holostage deviendra une vraie interface utile ou simplement le widget le plus sophistiqué jamais intégré à un PC gamer. Mais comme démonstration d’intention, le message est clair : l’IA ne veut plus seulement tourner en arrière-plan, elle veut désormais habiter la machine.