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Qualcomm Dragonfly : une nouvelle marque pour les data centers et l’IA

Qualcomm Dragonfly : une nouvelle marque pour les data centers et l’IA

Qualcomm ne veut plus être seulement le champion des puces mobiles. Lors du Computex 2026 à Taipei, Cristiano Amon a présenté Dragonfly, une nouvelle marque dédiée aux futurs produits data center du groupe : processeurs serveur, accélérateurs IA et puces personnalisées développées avec des partenaires.

Une troisième marque aux côtés de Snapdragon et Dragonwing

Dragonfly rejoint Snapdragon, déjà bien installé dans les smartphones et les PC Windows, ainsi que Dragonwing, la marque tournée vers l’AIoT, l’industrie et la robotique.

Ce choix n’est pas qu’un exercice de naming. Il montre que Qualcomm veut créer une identité propre pour son activité data center, un marché devenu central avec l’explosion de l’IA générative et des agents autonomes.

Le chaînon manquant de la stratégie Qualcomm

L’ambition est claire : couvrir toute la chaîne informatique, des appareils personnels jusqu’aux infrastructures cloud qui alimentent les services IA. Qualcomm travaille déjà avec des hyperscalers et des partenaires industriels sur des projets liés à Dragonfly, mais les produits précis n’ont pas encore été détaillés. L’entreprise promet davantage d’informations lors de son Investor Day, prévu le 24 juin 2026 à New York.

Qualcomm veut sa place dans l’ère des agents IA

Avec Dragonfly, Qualcomm cherche à étendre son savoir-faire historique — performance par watt, intégration poussée, efficacité énergétique — au marché le plus stratégique du moment.

Face à Nvidia, AMD, Intel ou Broadcom, la bataille sera difficile. Mais Qualcomm dispose d’un argument fort : son expérience du calcul basse consommation à grande échelle. Dans un monde où les agents IA pourraient multiplier la demande en infrastructure, cette efficacité pourrait devenir un avantage décisif.

Dragonfly n’est encore qu’un nom. Mais c’est aussi un signal : Qualcomm ne regarde plus seulement l’IA depuis nos smartphones. Il veut désormais participer à l’infrastructure qui la fera tourner.