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Google Antigravity 2.0 : Google accélère dans la course aux agents IA pour développeurs

Google Antigravity 2.0 : Google accélère dans la course aux agents IA pour développeurs

Google muscle sérieusement sa stratégie IA pour les développeurs avec Antigravity 2.0. Présentée lors de la Google I/O 2026, cette nouvelle version de l’outil de programmation agentique introduit une application desktop repensée, un CLI dédié et un SDK permettant de créer des workflows IA personnalisés.

Derrière cette annonce, Google envoie surtout un message clair : la bataille des assistants de code ne se joue plus seulement sur l’autocomplétion, mais sur des agents capables de travailler presque comme des collaborateurs autonomes.

Google veut transformer Antigravity en plateforme d’agents IA

Lancé l’an dernier en réponse à des outils comme Cursor, Antigravity franchit une nouvelle étape avec une approche beaucoup plus ambitieuse. La nouvelle application de bureau permet désormais d’orchestrer plusieurs agents IA simultanément, d’exécuter des tâches en parallèle, de créer des sous-agents spécialisés, et même de programmer des workflows qui tournent automatiquement en arrière-plan.

Google pousse ici une vision proche de « l’ingénierie logicielle augmentée », où l’IA ne sert plus seulement à générer du code ligne par ligne, mais à coordonner des tâches entières de développement.

Gemini 3.5 Flash devient le moteur de l’écosystème

Une grande partie de cette évolution repose sur Gemini 3.5 Flash, présenté comme le nouveau cœur technique d’Antigravity. Google affirme même que le modèle a été co-développé avec Antigravity lui-même — une manière de montrer que ses outils IA participent déjà à leur propre amélioration.

L’intégration avec Google AI Studio, Android, Firebase, et Google Cloud, renforce aussi l’idée d’un écosystème entièrement connecté autour de Gemini.

La voix arrive aussi dans le développement

Comme dans Gmail ou Docs, Google ajoute désormais des commandes vocales natives à Antigravity. Ce choix peut sembler anecdotique, mais il révèle une tendance plus large : Google veut rendre l’interaction avec les agents IA plus conversationnelle et moins technique, même dans des environnements développeurs.

En parallèle, l’entreprise lance également Antigravity CLI, un nouvel outil en ligne de commande destiné aux programmeurs qui préfèrent piloter leurs agents depuis un terminal.

Google demande d’ailleurs aux utilisateurs du précédent Gemini CLI de migrer vers cette nouvelle solution.

Les agents personnalisés deviennent le vrai produit

L’autre annonce importante concerne le SDK Antigravity. Les développeurs pourront désormais créer leurs propres agents IA spécialisés et les intégrer à leurs workflows internes. Google prévoit aussi des templates d’agents prêts à l’emploi dans AI Studio pour les entreprises.

Cette évolution rapproche Antigravity de plateformes comme OpenAI Agents ou les workflows agentiques d’Anthropic.

Mais, Google possède ici un avantage stratégique majeur : l’intégration native avec son cloud, Android et son infrastructure IA.

Google prépare une nouvelle économie des développeurs IA

L’annonce des nouveaux abonnements montre aussi où se situe désormais le marché. Google introduit un plan AI Ultra à 100 dollars par mois avec des limites cinq fois supérieures au plan Pro. En parallèle, le plan Ultra historique passe de 250 à 200 dollars mensuels avec des quotas vingt fois plus élevés.

Le secteur suit désormais la logique des GPU cloud : plus les agents deviennent puissants et autonomes, plus les usages intensifs nécessitent des abonnements premium.

Antigravity montre où va réellement l’IA de Google

Ce que Google construit avec Antigravity dépasse largement l’assistant de code classique. L’entreprise tente de créer une infrastructure où les agents IA : développent, coordonnent, automatisent, et exécutent des projets complets.

Et plus intéressant encore : Google commence déjà à réutiliser ces capacités dans ses produits grand public, notamment Search, où des interfaces et mini-applications pourraient être générées dynamiquement en temps réel.

Autrement dit, Antigravity n’est probablement pas seulement un outil pour développeurs. C’est peut-être le prototype du futur système d’exploitation agentique de Google.