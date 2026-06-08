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Galaxy S26 FE : une certification révèle son design et confirme l’arrivée de la puce Exynos 2500

Galaxy S26 FE : une certification révèle son design et confirme l’arrivée de la puce Exynos 2500

Le prochain smartphone Fan Edition de Samsung se rapproche. Après plusieurs apparitions dans les bases de données de benchmarks, le Galaxy S26 FE vient d’obtenir une certification importante qui confirme non seulement son existence, mais dévoile également son design.

Le modèle, identifié sous la référence SM-S741, a été repéré dans la base de données du Wireless Power Consortium (WPC), l’organisme chargé notamment des certifications liées à la recharge sans fil.

Cette étape est généralement l’un des derniers indices avant un lancement officiel.

Un design directement inspiré du Galaxy S26

Les images associées à la certification montrent un appareil très proche du Galaxy S26 standard. Samsung semble poursuivre la philosophie esthétique introduite sur sa gamme 2026 :

châssis aux lignes plates ;

bords plus rectilignes ;

module photo arrière proéminent ;

design minimaliste et épuré.

Cette continuité n’est pas surprenante. Depuis plusieurs générations, la série Fan Edition reprend l’essentiel du design des modèles premium tout en adaptant certains composants pour atteindre un prix plus accessible.

Le Exynos 2500 se confirme

Cette certification vient également renforcer les informations apparues précédemment sur Geekbench. Le Galaxy S26 FE y affichait 2 426 points en mono-cœur, 8 004 points en multi-cœurs et 8 Go de mémoire vive.

Le benchmark confirmait également la présence du Exynos 2500, la nouvelle plateforme haut de gamme de Samsung déjà utilisée sur le Samsung Galaxy Z Flip7.

Pour la gamme FE, il s’agit d’une évolution importante par rapport à le Exynos 2400 qui équipait le Galaxy S25 FE.

Samsung cherche à contenir les coûts

L’un des défis majeurs auxquels Samsung est confronté concerne actuellement le coût des composants. La hausse continue des prix de la mémoire et de certains éléments stratégiques pousse les fabricants à revoir leurs chaînes d’approvisionnement.

Selon plusieurs rumeurs, Samsung envisagerait d’utiliser des panneaux fournis par CSOT afin de préserver la compétitivité tarifaire du Galaxy S26 FE.

Cette stratégie permettrait d’éviter une augmentation trop importante du prix final tout en maintenant des caractéristiques proches des modèles premium.

Une hausse de prix reste possible

Même avec ces optimisations, le Galaxy S26 FE pourrait ne pas échapper totalement aux pressions du marché. L’intégration d’une puce plus moderne, l’évolution des composants et l’inflation générale du secteur pourraient entraîner une légère hausse tarifaire par rapport au Galaxy S25 FE.

Samsung devra trouver un équilibre délicat : proposer suffisamment de nouveautés pour justifier cette nouvelle génération tout en conservant l’esprit « flagship abordable » qui a fait le succès de la gamme Fan Edition.

Un lancement attendu pour l’automne

Samsung n’a encore communiqué aucune information officielle concernant le smartphone. Mais entre les certifications, les rendus apparus ces dernières semaines et les résultats de benchmarks déjà disponibles, tout indique que le développement du Galaxy S26 FE est désormais dans sa phase finale.

Les rumeurs actuelles évoquent une présentation autour d’octobre 2026, suivant un calendrier proche de celui du Galaxy S25 FE lancé en septembre 2025.

Si ces informations se confirment, le Galaxy S26 FE pourrait devenir l’un des smartphones les plus intéressants de la fin d’année, en combinant le design des Galaxy S26 avec une fiche technique haut de gamme à un tarif plus accessible.