Avec l’iPhone 17, Apple avait introduit une caméra frontale carrée pensée pour sa fonction Center Stage. L’intérêt était simple : permettre au téléphone de cadrer automatiquement les selfies et les appels vidéo en vertical comme en horizontal, sans obliger l’utilisateur à tourner l’appareil.

OPPO pourrait désormais explorer une approche analogue, mais avec une ambition technique plus agressive.

Un capteur selfie 1:1 de 100 mégapixels en test

Selon le leaker Digital Chat Station, un constructeur chinois évaluerait actuellement un capteur frontal carré de 100 mégapixels au format 1:1. Le nom de OPPO n’est pas explicitement cité, mais l’emoji utilisé dans la publication laisse fortement penser que la marque serait concernée.

Ce n’est pas la première fois que OPPO est associé à cette technologie. Dès février, le même informateur indiquait que Huawei et OPPO s’intéressaient de près aux capteurs frontaux carrés pour leurs futurs smartphones.

Pourquoi un capteur carré change l’usage ?

Un capteur selfie classique est généralement optimisé pour les prises de vue verticales. Pour filmer un groupe, lancer un appel vidéo plus large ou créer une vidéo horizontale, il faut souvent faire pivoter le téléphone.

Un capteur carré permet de capturer une zone plus large, puis de recadrer intelligemment l’image selon le contexte.

Cette approche ouvre la voie à des fonctions plus naturelles : centrage automatique du sujet, champ de vision ajustable, appels vidéo mieux cadrés, livestreams plus souples et contenus courts plus faciles à produire.

OPPO pourrait aller plus loin qu’Apple sur la définition

Apple utilise un capteur carré de 24 mégapixels sur les iPhone 17. OPPO testerait, de son côté, une solution de 100 mégapixels. Une définition aussi élevée pourrait permettre des selfies plus détaillés, mais surtout un recadrage plus propre en vidéo et en photo.

L’intérêt ne serait donc pas seulement marketing. Plus il y a de pixels disponibles, plus le smartphone peut recadrer l’image sans trop dégrader la qualité finale.

La caméra frontale redevient un terrain d’innovation

Pendant longtemps, les constructeurs Android ont concentré leurs efforts sur les capteurs arrière. Mais, avec l’explosion des appels vidéo, des lives et des contenus verticaux, la caméra selfie redevient stratégique.

Si OPPO adopte réellement un capteur frontal carré de 100 mégapixels, la marque pourrait transformer une idée popularisée par Apple en argument haut de gamme pour Android.

Reste à savoir quel modèle l’intégrera en premier. Mais une chose semble claire : le prochain champ de bataille photo pourrait bien se jouer à l’avant du smartphone.