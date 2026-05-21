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Figma ajoute son propre agent IA : le design collaboratif entre dans l’ère agentique

Figma ajoute son propre agent IA : le design collaboratif entre dans l’ère agentique

Depuis plusieurs mois, Figma multiplie les passerelles entre le design et les outils de développement dopés à l’intelligence artificielle. Après des partenariats avec OpenAI et Anthropic pour intégrer des environnements comme Codex ou Claude Code à ses workflows, l’entreprise franchit une nouvelle étape : celle d’un véritable agent IA natif capable d’opérer directement au sein de son canvas collaboratif.

Cette annonce illustre une évolution plus large de l’industrie du design logiciel. Les plateformes ne veulent plus seulement proposer des outils de création visuelle ; elles cherchent désormais à devenir des environnements intelligents capables de transformer une intention en prototype, puis en produit exploitable.

Un agent IA capable de concevoir, modifier et automatiser des tâches

Le nouveau système introduit par Figma repose sur des commandes en langage naturel. Les utilisateurs peuvent demander à l’agent de générer de nouveaux designs, d’éditer des interfaces existantes ou encore d’automatiser certaines tâches répétitives, comme la création de variantes et d’itérations.

Figma met également en avant une approche collaborative de l’IA. Plusieurs agents peuvent être lancés simultanément afin de travailler sur différentes parties d’un projet au même moment. L’idée est moins de remplacer le designer que de transformer le canvas en espace de co-création entre humains et intelligences artificielles.

Selon l’entreprise, ces agents bénéficient de modèles spécifiquement ajustés pour comprendre les logiques du design d’interface, les composants visuels et les contraintes de mise en page. Une approche qui vise à éviter les résultats génériques souvent produits par des modèles IA non spécialisés.

« À mesure que créer des logiciels devient plus simple, ce qui compte le plus est la capacité à donner une direction : décider quoi concevoir, comment cela doit fonctionner et quelle expérience doit être ressentie », explique Loredana Crisan, Chief Design Officer chez Figma.

Dans cette vision, l’IA devient un accélérateur créatif plutôt qu’un simple outil d’automatisation.

Une stratégie pour rapprocher design et développement

Le lancement débute dans Figma Design, mais l’entreprise prévoit déjà d’étendre progressivement cette technologie à l’ensemble de son écosystème logiciel.

Derrière cette évolution se cache une ambition stratégique claire : réduire la frontière entre design et code. Depuis plusieurs années, Figma cherche à transformer ses fichiers de conception en véritables bases de production exploitables par les développeurs. L’intégration d’agents IA capables de comprendre à la fois les intentions visuelles et les contraintes techniques pourrait considérablement accélérer cette convergence.

Ce positionnement répond aussi à l’émergence d’une nouvelle génération d’outils hybrides mêlant création graphique, prototypage et génération de code assistée par IA.

Une bataille de plus en plus intense sur le marché du design IA

Figma avance toutefois dans un secteur devenu extrêmement compétitif. Canva, Adobe, Flora, Krea ou encore Dessn investissent massivement dans les expériences créatives alimentées par l’intelligence artificielle. Face à cette pression, Figma multiplie les initiatives. L’entreprise a récemment acquis Weavy, un outil de design node-based, tout en enrichissant ses produits avec de nouvelles fonctionnalités d’édition d’images.

L’enjeu dépasse désormais la simple création graphique. Les acteurs du marché cherchent à devenir les plateformes centrales de production numérique où design, prototypage, collaboration et génération de code coexistent dans un même environnement.

Et malgré les inquiétudes récurrentes autour de l’impact de l’IA sur le métier de designer, Figma continue d’afficher une croissance solide. Au premier trimestre 2026, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 333,4 millions de dollars, en hausse de 46 % sur un an.

Un signal fort : loin d’affaiblir les plateformes de design, l’IA semble pour l’instant renforcer leur rôle stratégique dans la chaîne de création logicielle.

Figma ne cherche plus seulement à être un outil de design. L’entreprise veut devenir l’interface où les idées prennent forme, se testent, s’itèrent et se transforment en produits numériques — avec l’IA comme nouveau copilote créatif.