Apple Event 2025 : iPhone 17, iOS 26, AirPods Pro 3 et Apple Watch Ultra 3 au programme

Apple a officiellement confirmé son événement d’automne 2025 Apple Event, baptisé « Awe-Dropping », qui se tiendra le 9 septembre au Steve Jobs Theater. Comme chaque année, cette keynote s’annonce riche en nouveautés.

Du nouvel iPhone 17 à iOS 26, en passant par les AirPods Pro 3 et la nouvelle génération d’Apple Watch, voici tout ce qu’il faut savoir avant le grand jour.

iPhone 17 : un nouveau modèle Air et des mises à jour pour toute la gamme

La star de l’événement sera bien sûr l’iPhone 17. Cette année, Apple prépare quatre modèles : les classiques iPhone 17 et 17 Pro, mais aussi un nouveau venu baptisé iPhone 17 Air, qui viendra remplacer l’iPhone 16 Plus.

L’iPhone 17 Air adopte un design ultra-fin et léger, avec un châssis en titane réservé à ce modèle. Les versions iPhone 17 Pro, quant à elles, bénéficieraient d’un module photo redessiné, plus long, accueillant un nouvel objectif périscope avec zoom 8x et un capteur principal de 48 mégapixels. En prime, une nouvelle couleur orange vif pourrait faire son apparition.

Autre bonne nouvelle : l’iPhone 17 standard recevra enfin un écran 120 Hz, une évolution attendue de longue date.

iOS 26 : Apple Intelligence et Siri dopé à l’IA

Dévoilé en juin lors de la WWDC, iOS 26 arrive avec une interface repensée baptisée Liquid Glass. Mais ce sont surtout les fonctionnalités basées sur l’IA qui marquent cette nouvelle version.

Siri devrait bénéficier d’une refonte majeure grâce à l’intégration d’Apple Intelligence, une série d’outils alimentés par l’IA, pensés pour améliorer les interactions vocales, la productivité et la personnalisation des réponses. iOS 26 devrait également intégrer une meilleure gestion contextuelle et des suggestions plus intelligentes dans tout l’écosystème.

AirPods Pro 3 : audio amélioré et suivi de la santé

Les AirPods Pro 3 sont également attendus lors de cet Apple Event. Cette nouvelle version proposerait un réducteur de bruit actif (ANC) amélioré, une meilleure qualité sonore et une autonomie prolongée.

Mais la nouveauté la plus marquante pourrait être l’intégration de capteurs capables de mesurer la fréquence cardiaque, transformant les écouteurs en véritables compagnons de suivi santé.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3 : santé, performance et accessibilité

Côté montres connectées, Apple devrait lever le voile sur l’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3 et une nouvelle Apple Watch SE 3 plus abordable.

La Series 11 intégrerait la nouvelle puce S11, un meilleur suivi du sommeil avec le Sleep Score, et des capteurs de santé plus précis. L’Ultra 3, quant à elle, pourrait bénéficier d’un écran OLED grand angle à taux de rafraîchissement plus élevé. Enfin, l’Apple Watch SE 3 adopterait un boîtier en plastique, visant à séduire un public plus large avec un prix d’entrée revu à la baisse.

Apple Event 2025 : Un événement riche pour les fans de la marque à la pomme

Avec un iPhone 17 Air ultra-fin, un iOS 26 boosté à l’IA, des AirPods qui surveillent votre cœur, et une gamme complète de montres connectées, l’événement Apple Event « Awe-Dropping » du 9 septembre s’annonce comme l’un des plus complets depuis des années.

Reste à voir si toutes ces annonces tiendront leurs promesses sur scène.