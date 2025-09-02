Accueil » DJI Osmo Pocket 4 : premières fuites sur la nouvelle caméra de poche

Deux ans après le succès de la DJI Osmo Pocket 3, qui reste encore aujourd’hui en tête de nombreux classements des meilleures caméras de vlog, les premières fuites concernant sa successeure, la DJI Osmo Pocket 4, commencent à apparaître.

Les attentes sont élevées, d’autant que la Pocket 3 avait été saluée par toute la presse.

Un premier aperçu du design de la DJI Osmo Pocket 4

Le leaker bien connu @Quadro_News a partagé une première image d’un prototype présenté comme la DJI Osmo Pocket 4, rapidement suivi par d’autres clichés relayés par Fixed Focus Digital.

Si la qualité des photos est limitée, elles laissent entrevoir quelques changements notables :

la présence possible d’un second capteur photo , destiné à améliorer la capture d’images et à diversifier les angles de prise de vue ;

, destiné à améliorer la capture d’images et à diversifier les angles de prise de vue ; l’apparition de deux écrans, à l’avant et à l’arrière, qui pourraient faciliter les selfies et offrir de nouveaux modes de tournage.

Cependant, un tel ajout pourrait entraîner une hausse du prix, actuellement fixé à 539 euros pour la Osmo Pocket 3.

Améliorer une référence déjà solide

Sortie en octobre 2023, la Osmo Pocket 3 avait marqué un bond technologique par rapport à la Osmo Pocket 2, grâce à une meilleure qualité vidéo, un écran orientable et des performances nettement accrues pour le vlogging.

Pour la Pocket 4, les rumeurs évoquent des capteurs améliorés, avec une résolution photo et vidéo revue à la hausse, éventuellement plus de stockage interne, une fonctionnalité souvent demandée, une évolution des capacités de tracking et de stabilisation, déjà excellentes sur la Pocket 3 et une qualité audio optimisée, afin de séduire encore davantage les créateurs de contenu.

Quand sortirait la DJI Osmo Pocket 4 ?

Le rythme de lancement de la gamme Pocket est irrégulier : il s’était écoulé trois ans entre la Pocket 2 (2020) et la Pocket 3 (2023). Si DJI conserve ce calendrier, il faudrait patienter jusqu’en 2026 pour découvrir officiellement la Pocket 4.

Cependant, la marque chinoise a surpris en 2025 avec le lancement de sa première caméra 360°, la DJI Osmo 360. Il n’est donc pas impossible que la Osmo Pocket 4 arrive plus tôt que prévu, peut-être dès la fin de l’année.

Ces premiers visuels de la DJI Osmo Pocket 4 laissent présager des évolutions intéressantes, notamment l’ajout d’un second capteur et de deux écrans. De quoi renforcer encore la position de DJI sur le marché des caméras de vlog de poche.

Mais en attendant une annonce officielle, toutes ces informations restent au stade de la rumeur. La question reste ouverte : DJI choisira-t-il d’améliorer en profondeur son modèle star, ou de proposer une évolution plus progressive ?