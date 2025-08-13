Accueil » iPhone 17 Pro vs iPhone 16 Pro : design, caméra, puissance… faut-il passer au nouveau ?

L’iPhone 17 Pro s’annonce comme l’évolution la plus marquante depuis des années dans la gamme Pro d’Apple. Avec un nouveau design, des composants plus puissants et un module photo repensé, ce modèle pourrait bien séduire même ceux qui ont déjà l’iPhone 16 Pro.

Mais faut-il vraiment passer à la caisse si vous possédez déjà la génération précédente ?

Voici tout ce que l’on sait pour l’instant dans ce comparatif préliminaire iPhone 17 Pro vs iPhone 16 Pro.

Design : une refonte majeure… et un changement de matériau surprenant

Depuis l’iPhone X, Apple n’avait pas touché à la silhouette globale de ses modèles Pro. Mais cette fois, c’est une véritable rupture. Selon les fuites, l’iPhone 17 Pro abandonnerait le traditionnel bloc carré pour un module photo rectangulaire occupant presque toute la largeur, un peu comme les Pixel 9 Pro, mais en plus imposant.

Les capteurs resteraient à des positions similaires, mais le rendu visuel serait radicalement différent.

Autre surprise : Apple pourrait troquer le titane grade 5 de l’iPhone 16 Pro pour… de l’aluminium. Un choix qui pourrait être vu comme un retour en arrière en termes de prestige et de résistance, même si cela pourrait alléger légèrement l’appareil.

Côté dimensions, peu de changements : les deux modèles conservent un écran de 6,3 pouces, mais l’iPhone 17 Pro profiterait de bordures plus fines grâce à un nouveau procédé de fabrication.

Écran : mêmes bases, mais plus lumineux et plus durable

Les deux modèles conserveraient une dalle OLED ProMotion de 6,3 pouces, avec un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz et une définition autour de 460 ppp.

La nouveauté viendrait de l’intégration d’une technologie LDTEE (Low-dielectric TEE) associée au nouveau matériau M14 de Samsung, qui pourrait offrir :

Jusqu’à 3000 nits de luminosité

Une meilleure efficacité énergétique

Une durabilité accrue

En clair : l’expérience visuelle resterait similaire en usage classique, mais l’écran résisterait mieux et offrirait de meilleures performances en plein soleil.

Performances et iOS 26 : plus de RAM et un style “Liquid Glass”

Sous le capot, l’iPhone 17 Pro embarquerait la puce A19 Pro, toujours en 3 nm mais optimisée pour l’efficacité énergétique et le traitement IA.

Grosse nouveauté : 12 Go de RAM contre 8 Go sur l’iPhone 16 Pro. Une augmentation probablement destinée à soutenir les calculs Apple Intelligence en local.

Côté stockage, pas de révolution, mais une rumeur évoque la disparition de la version 128 Go, avec un démarrage à 256 Go.

Les deux modèles profiteront d’iOS 26, avec :

Liquid Glass, une interface entièrement repensée, transparente et fluide

Un appareil photo simplifié dans l’interface

Filtrage des appels pour bloquer les appels indésirables

Traduction en direct pour traduire en direct les appels

Nouveaux outils Messages : sondages, fonds personnalisés, indicateurs de frappe

Photo : un nouveau téléobjectif et un selfie boosté

L’iPhone 16 Pro est déjà très performant avec son capteur principal de 48 mégapixels, son ultra grand-angle de 48 mégapixels et son téléobjectif 12 mégapixels avec zoom 5x sur le modèle Pro Max.

Pour l’iPhone 17 Pro, la nouveauté majeure serait un téléobjectif 48 mégapixels avec zoom optique 3,5x (moins que le 5x du Pro Max actuel, mais plus défini).

Le capteur selfie passerait aussi de 12 à 24 mégapixels, de quoi améliorer netteté et rendu vidéo.

Batterie et recharge : plus rapide, mais pas plus grosse

L’iPhone 16 Pro dispose d’une batterie de 3 582 mAh, suffisante grâce à l’optimisation logicielle d’Apple. L’iPhone 17 Pro ne devrait pas voir sa capacité augmenter, mais miserait sur des gains d’efficacité pour améliorer l’autonomie.

La vraie nouveauté viendrait de la recharge filaire 35 W, contre environ 27 W sur le 16 Pro, ce qui pourrait réduire le temps de charge complet sous l’heure et demie.

Verdict provisoire : un vrai gap ou une mise à jour premium pour l’iPhone 17 Pro ?

Sur le papier, l’iPhone 17 Pro apportera :

Un design inédit avec un module photo XXL

Un nouveau téléobjectif et un selfie doublé en résolution

Plus de puissance brute avec l’A19 Pro et 12 Go de RAM

Un écran plus lumineux et plus durable

Une recharge plus rapide

L’iPhone 16 Pro reste pourtant très compétitif, surtout si son prix baisse après la sortie du nouveau modèle. La vraie question sera donc le tarif : avec l’incertitude autour des taxes à l’importation, l’iPhone 17 Pro pourrait franchir la barre symbolique des 1 000 dollars (déjà 1 229 euros en France), ce qui compliquerait la décision pour certains acheteurs.