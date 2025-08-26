Accueil » iPhone 17 Pro : vers une recharge sans fil inversée pour AirPods et Apple Watch ?

Apple serait-il enfin prêt à introduire une fonctionnalité que ses concurrents proposent depuis des années ? D’après une nouvelle rumeur en provenance de Weibo, l’iPhone 17 Pro (et potentiellement le Pro Max) pourrait proposer la recharge sans fil inversée.

Une telle fonctionnalité permettrait de recharger des accessoires, comme les AirPods ou l’Apple Watch directement depuis le dos de l’iPhone.

iPhone 17 Pro : Un iPhone qui peut recharger d’autres appareils ?

La source de cette information, Fixed Focus Digital, indique qu’Apple teste actuellement cette fonctionnalité sur ses prochains modèles premium. Une autre source sur Weibo, Instant Digital, affirmait en février que Apple expérimentait la recharge inversée à 7,5 W, une puissance suffisante pour dépanner en déplacement.

Ce ne serait pas la première fois qu’Apple flirte avec ce concept. En 2021, l’iPhone 12 était capable de recharger la batterie MagSafe lorsqu’il était branché via Lightning. Mais, cela restait limité, et Apple n’a jamais officiellement permis de recharger des accessoires comme les AirPods ou l’Apple Watch sans fil depuis un iPhone.

Depuis l’iPhone 15, il est possible de recharger ces appareils via le port USB-C, mais pas encore sans fil.

Un bond en avant… ou une fonctionnalité en test seulement ?

Si cette recharge inversée sans fil devait réellement voir le jour sur l’iPhone 17 Pro, ce serait une grande première pour Apple. La fonctionnalité serait particulièrement utile pour :

Recharger ses AirPods lorsqu’ils sont à plat

Donner un coup de jus à son Apple Watch en déplacement

Se passer de câbles dans des situations d’urgence

Cependant, la prudence est de mise : la rumeur précise bien que Apple teste cette fonction, sans garantie qu’elle soit activée au lancement en septembre.

Et côté batterie ?

Bonne nouvelle : les iPhone 17 Pro et Pro Max devraient embarquer des batteries plus grandes, ce qui rendrait cette fonctionnalité de recharge inversée encore plus pertinente. On imagine très bien un scénario où votre iPhone sauve vos écouteurs en plein trajet ou recharge votre montre durant la nuit, sans chargeur dédié.

Rendez-vous le 9 septembre ?

L’événement Apple est attendu pour le 9 septembre 2025, avec la présentation de l’iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max. La date a fuité via Apple TV avant d’être retirée, ce qui la rend quasiment certaine.

Pendant ce temps, Google a supprimé la recharge inversée (Battery Share) sur ses derniers Pixel 10 pour faire place au système Pixelsnap, une sorte d’équivalent de MagSafe. Chez Samsung, la Galaxy S25 Ultra propose toujours la recharge inversée, mais sans système magnétique intégré (Qi2 Ready avec étui compatible).

Et vous, utiliseriez-vous votre iPhone pour recharger vos accessoires ?