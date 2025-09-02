Accueil » OPPO Find X9 : une autonomie record et une recharge encore plus rapide au programme

La prochaine série OPPO Find X9, attendue en octobre en Chine, commence déjà à se dévoiler à travers des fuites et des teasings officiels.

Dans un post publié sur Weibo, Zhou Yibao, chef de produit de la gamme Find, a confirmé que la priorité des utilisateurs avait été entendue : le Find X9 et le Find X9 Pro offriront une autonomie largement améliorée grâce à des batteries surdimensionnées et une recharge plus efficace.

OPPO a mené l’an dernier une enquête auprès de 5 000 utilisateurs de la série Find X8. Leur demande numéro un ? Une meilleure autonomie. Résultat : la marque a fait évoluer drastiquement la capacité de ses batteries.

Le Find X9 devrait embarquer une batterie de 7 025 mAh .

. Le Find X9 Pro irait encore plus loin avec 7 550 mAh.

De quoi promettre plusieurs heures supplémentaires d’utilisation intensive, un atout majeur face à la concurrence.

Recharge filaire et sans fil : toujours plus rapide

Côté recharge, OPPO continue de miser sur la polyvalence : 80 W en filaire, et 50 W en sans fil.

Mais, la vraie nouveauté vient de la compatibilité avec la recharge PPS (Programmable Power Supply) à 55 W, contre seulement 33 W sur la génération précédente.

Grâce à cette technologie, le smartphone et le chargeur ajustent en temps réel tension et intensité. Les bénéfices sont multiples :

un temps de recharge réduit,

une chauffe mieux maîtrisée,

et une longévité accrue pour la batterie.

Performances et processeurs : Dimensity et Snapdragon en renfort

La série Find X9 sera déclinée en plusieurs modèles :

Le Find X9 et le Find X9 Pro, équipés du MediaTek Dimensity 9500, un processeur haut de gamme optimisé pour l’efficacité énergétique.

Le Find X9 Ultra, prévu pour le premier semestre 2026, qui embarquera quant à lui le Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ou Snapdragon 8 Elite 2), pour viser les performances maximales.

OPPO mise sur l’endurance pour convaincre

Avec ses batteries au-dessus des 7 000 mAh, sa recharge PPS optimisée et ses processeurs de dernière génération, la série OPPO Find X9 se positionne déjà comme un futur champion de l’autonomie. Une réponse claire aux attentes des utilisateurs, et un argument fort pour rivaliser avec les prochains flagships de Xiaomi, Vivo ou Samsung.

Reste à voir si OPPO parviendra à maintenir la finesse et l’élégance qui caractérisent la gamme Find, malgré l’intégration de batteries aussi imposantes.