iPhone 17 Pro : 5 raisons de le préférer à l’iPhone 17 Air

Apple vient d’annoncer son grand événement iPhone 17, fixé au 9 septembre 2025. Cette année, une nouveauté attire particulièrement l’attention : l’iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin, plus abordable et design. Mais si vous recherchez les meilleures performances, c’est bien vers l’iPhone 17 Pro qu’il faudra vous tourner.

Voici pourquoi.

1. Une autonomie nettement supérieure

Sans surprise, les iPhone 17 Pro et Pro Max offriront une bien meilleure autonomie que l’iPhone 17 Air. Ce dernier mise sur la finesse, ce qui limite forcément la taille de la batterie.

À l’inverse, Apple prévoit même de rendre l’iPhone 17 Pro Max plus épais, afin d’y loger une batterie plus grande que jamais. Résultat : une endurance accrue, idéale pour les utilisateurs intensifs.

2. Un système photo bien plus complet

Côté photo, la différence est nette :

iPhone 17 Pro et Pro Max : triple capteur (48 mégapixels principal, ultra-grand angle, téléobjectif)

iPhone 17 Air : capteur principal unique de 48 mégapixels

Autrement dit, pas de zoom optique ni de prise de vue ultra-large sur le modèle Air. Les amateurs de photo auront donc tout intérêt à se tourner vers les versions Pro.

3. Un écran anti-reflet exclusif

Les modèles Pro recevront un nouveau traitement anti-reflet, inspiré de la technologie nano-texture d’Apple. Résultat : un affichage plus lisible en extérieur, même en plein soleil.

L’iPhone 17 Air, quant à lui, n’en bénéficiera pas, mais il héritera tout de même du taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz et de l’écran always-on, jusque-là réservés aux modèles Pro.

4. La puce A19 Pro dans sa version complète

Oui, l’iPhone 17 Air utilisera lui aussi la puce A19 Pro – mais avec une subtilité : selon les rumeurs, une unité GPU serait désactivée sur cette version pour réduire la consommation ou les coûts.

Si vous souhaitez profiter des performances maximales, notamment pour le gaming ou les apps créatives, les iPhone 17 Pro intègreront la puce A19 Pro complète.

5. La recharge sans fil inversée (en option)

Dernier avantage possible : la recharge sans fil inversée. Apple testerait cette fonctionnalité sur ses modèles Pro, permettant de recharger des AirPods ou une Apple Watch simplement en les posant au dos de l’iPhone.

Ce n’est pas encore confirmé, mais ce serait un excellent moyen de tirer parti de la plus grosse batterie de l’iPhone 17 Pro Max.

L’iPhone 17 Pro reste le modèle le plus complet

L’iPhone 17 Air s’annonce comme une excellente alternative fine et élégante, avec un design plus léger et un prix plus attractif. Mais pour ceux qui cherchent les meilleures performances, la meilleure photo, et les fonctionnalités les plus avancées, l’iPhone 17 Pro (ou Pro Max) reste le choix de prédilection.